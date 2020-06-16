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На верность Родине клялись

16.06.2020 — Разное | Кировец  
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Источник материала: Кировец

На верность Родине клялись

13 июня в соединениях и воинских частях Вооруженных Сил прошли торжественные мероприятия, посвященные принятию Военной присяги новым пополнением. В этот день клятву на верность Родине произнесли более 3400 человек, призванных на срочную военную службу и службу в резерве (93 человека).

Торжественный ритуал принятия Военной присяги прошел в 30-й отдельной железнодорожной бригаде. Со знаменательным событием военнослужащих поздравили первый заместитель начальника тыла Вооруженных Сил – начальник штаба тыла генерал-майор Александр Панферов, начальник департамента транспортного обеспечения Министерства обороны Республики Беларусь генерал-майор Юрий Шаплавский.

Среди тех, кто в этот день произнес торжественную клятву на верность родине, был и уроженец г.Кировска  рядовой Денис Иваницкий. Учился парень в СШ №1. В родном городе началась его спортивная карьера. Однажды отец, кандидат в мастера спорта по волейболу, привел Дениса на секцию по этому вида спорта. Он быстро втянулся в игру, и вскоре спорт стал смыслом его жизни.

– Мне было лет 13, кажется. Вскоре меня позвали в Брест, в волейбольную команду. Через два года я уже учился в столице в Республиканском училище олимпийского резерва. Был капитаном молодежной сборной, – рассказывает Денис. – После окончил Белорусский государственный университет физической культуры. Играл за Борисовское «БАТЭ», Гомельскую «Энергию». Я – кандидат в мастера спорта, причем трижды подтвердил это звание.

О спорте, достижениях команд, за которые выступал, Денис рассказывает увлеченно, с азартом. При этом парень акцентирует внимание на том факте, что спорт – занятие для людей с характером.

– В спорте ты работаешь, выкладываешься по полной – тогда есть результат. Но стоит тебе дать слабину, ждать и уговаривать никто не будет. Твое место займет другой, – говорит Денис. – Спорт – это мое. Я никогда не видел себя сидящим в офисном кресле. Это не по мне.

Вспоминая первые дни в армии, рядовой Денис Иваницкий отмечает, что спортивная закалка помогла ему быстро адаптироваться.

– Когда ты уже много лет живешь отдельно от родителей, привыкаешь быть самостоятельным. А спорт укрепляет не только физически, крепнет также сила духа, – считает наш земляк. – Сегодня мы принятии Военную присягу. Это важный день, памятное событие. В нашей семье все прошли срочную военную службу. Мой дядя даже в этой же, 30-й железнодорожной бригаде прошел службу в резерве.

Елена Метельская, фото автора.

 
Теги: Брест
 
 
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13 июня в соединениях и воинских частях Вооруженных Сил прошли торжественные мероприятия, посвященные принятию Военной присяги новым пополнением. В этот...
 
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