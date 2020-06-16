Одежда для беременных: как обновить гардероб будущей маме

Источник материала: Tut.by



Во время беременности в женщине раскрываются прекрасные качества, заложенные природой, и она как никогда хочет выглядеть красивой и женственной. Будучи в интересном положении, многие не знают, как подобрать подходящую одежду. Что носить беременным — рассказывает TAM.BY в этой статье.

Общие правила гардероба





Будущим мамам рекомендуется отдавать предпочтение вещам лаконичного кроя. Такая одежда не имеет определенного направления в стиле, легко сочетается с другими предметами гардероба и аксессуарами. Речь идет не только о стандартных черных и белых цветах: не бойтесь покупать яркие вещи, одежду с принтом и разной фактурой.

Совет: если вы обновляете гардероб частично, то приобретите несколько вещей, близкие по гамме. Их будет легко сочетать .

Надевать во время беременности облегающий трикотаж не стоит: такая одежда подчеркнет изменившиеся формы и даже визуально прибавит несколько кило. Выбирайте одежду из натуральных материалов: помните, что носить беременным в первую очередь нужно комфортную одежду, а интересный дизайн можно отыскать в любом специализированном отделе или обычном магазине одежды в Минске .

Что искать в обычном магазине





Рубашка или туника. Давно не секрет, что удобно выбрать понравившиеся вещи из обычного магазина, главное — выбирать изделие свободного кроя или на размер больше. Трикотаж или тонкий хлопок — все зависит от вкуса.

Платье. В обычном магазине отыщутся и подходящие для беременных платья. Беспроигрышный вариант — свободная модель с А-образным силуэтом, изделие прямого кроя, клеш или балахон.

Свитер. Лучше подыскать удлиненную модель «оверсайз»: она скроет животик, даже когда он станет заметнее. После беременности такую вещь можно носить дома или на выход под пояс.

Кардиган. Помогает определиться, что носить беременным, если свитер уже куплен и необходима верхняя одежда для прохладных вечеров. В образ будущей мамы удачно впишется кардиган грубой вязки.

Жакет. Подойдет для ежедневных прогулок, торжественных случаев и посещения офиса. Изделие поможет скрыть живот в первом и втором триместре, когда он еще не сильно заметен. Можно надевать поверх платья, рубашки, майки, а также сочетать с джинсами, юбками и шортами.

Что искать в отделе для будущих мам





Несмотря на большой выбор одежды в обычном магазине, некоторые вещи лучше приобретать в специализированных отделах или магазинах для беременных.

Нижнее белье. Покупка нового белья может понадобиться уже в первом триместре, поэтому лучше заранее продумать, что надевать во время беременности под повседневную одежду. Задача ответственная: бюстгальтер должен хорошо поддерживать, однако не быть тесным. Обратите внимание на модели без швов и косточек, специальный крой которых не сдавливает грудь.

Трусики для будущим мам выпускаются со специальным кроем и удобной резинкой: часто она выполняет функцию поддержания округлившегося животика.

Колготки. Что надевать во время беременности, если в привычных колготках уже неудобно? Здесь можно обойтись моделями на размер больше или специальными изделиями для беременных.

Джинсы и брюки. Для беременных выпускаются двух вариантов: с эластичной вставкой или с резинкой под живот. Выбор типа модели зависит от личных предпочтений будущей мамы.

Теперь точно зная, что носить беременным, вы сможете сделать быструю покупку в ближайшем магазине или заказать интернет-доставку из каталога TAM.BY .