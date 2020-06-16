Почти каждый второй: кто уже собрал 100 тысяч подписей, чтобы стать кандидатом в президенты Беларуси

Источник материала: KYKY

Светлана Тихановская объявила, что собрала нужные 100 тысяч подписей для регистрации кандидатом в президенты Беларуси. Об этом пишет TUT.by.

Теперь Светлана собирается ездить в разные города и комиссии, чтобы сдавать подписи. Это непросто, отметила она, с учетом того давления, которое оказывается на нее и ее инициативную группу.

Напомним, с 24 мая на Комаровке собирались многолюдные очереди к пикетам Светланы Тихановской, Виктора Бабарико и Валерия Цепкало. Но 11 июня Тихановская сделала заявление, что снимает свои пикеты в Минске и областных городах на 12, 13 и 14 июня из-за опасения провокаций. До этого силовики задержали больше десятка членов ИГ Тихановской.

Вчера стало известно , что Наталья Кисель, на счету которой якобы 108 тысяч подписей, сняла свою кандидатуру с выборов. Без нее на сегодняшний день 100 тысяч подписей удалось собрать пяти претендентам на президентское кресло. Это Анна Канопацкая (110 тысяч подписей), Валерий Цепкало (180 тысяч), Виктор Бабарико (335 тысяч), а также Александр Лукашенко (больше 1,5 миллиона).

Сбор подписей в поддержку выдвижения кандидатов продлится до 19 июня. Всего в гонке на нынешнем этапе участвуют 13 человек. Выборы президента назначены на 9 августа.