ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Почти каждый второй: кто уже собрал 100 тысяч подписей, чтобы стать кандидатом в президенты Беларуси

16.06.2020 10:40 — Разное | KYKY  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: KYKY

>

Светлана Тихановская объявила, что собрала нужные 100 тысяч подписей для регистрации кандидатом в президенты Беларуси. Об этом пишет TUT.by.

Теперь Светлана собирается ездить в разные города и комиссии, чтобы сдавать подписи. Это непросто, отметила она, с учетом того давления, которое оказывается на нее и ее инициативную группу.

Напомним, с 24 мая на Комаровке собирались многолюдные очереди к пикетам Светланы Тихановской, Виктора Бабарико и Валерия Цепкало. Но 11 июня Тихановская сделала заявление, что снимает свои пикеты в Минске и областных городах на 12, 13 и 14 июня из-за опасения провокаций. До этого силовики задержали больше десятка членов ИГ Тихановской.

Вчера стало известно, что Наталья Кисель, на счету которой якобы 108 тысяч подписей, сняла свою кандидатуру с выборов. Без нее на сегодняшний день 100 тысяч подписей удалось собрать пяти претендентам на президентское кресло. Это Анна Канопацкая (110 тысяч подписей), Валерий Цепкало (180 тысяч), Виктор Бабарико (335 тысяч), а также Александр Лукашенко (больше 1,5 миллиона).

Сбор подписей в поддержку выдвижения кандидатов продлится до 19 июня. Всего в гонке на нынешнем этапе участвуют 13 человек. Выборы президента назначены на 9 августа.

Читайте по теме: «Посадить всех лидеров – отличный план». Почему у тех, кто хочет быть президентом Беларуси, начались проблемы

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Светлана Тихановская объявила, что собрала нужные 100 тысяч подписей для регистрации кандидатом в президенты Беларуси. Об этом пишет TUT.by. Теперь Светлана...
 
Новости дня
Новости разные
 
Бабушка стала суррогатной матерью для собственного внука
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

15.06.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
16.06.2020
Кобринский вестник
Полесская правда
Новости Волковыска
Вороновская газета
Нясвижскiя навiны
Смалявiцкi край
Кировец

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика