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Почти каждый второй: кто уже собрал 100 тысяч подписей, чтобы стать кандидатом в президенты Беларуси
Источник материала: KYKY>
Светлана Тихановская объявила, что собрала нужные 100 тысяч подписей для регистрации кандидатом в президенты Беларуси. Об этом
Теперь Светлана собирается ездить в разные города и комиссии, чтобы сдавать подписи. Это непросто, отметила она, с учетом того давления, которое оказывается на нее и ее инициативную группу.
Напомним, с 24 мая на Комаровке собирались многолюдные очереди к пикетам Светланы Тихановской, Виктора Бабарико и Валерия Цепкало. Но 11 июня Тихановская сделала заявление, что снимает свои пикеты в Минске и областных городах на 12, 13 и 14 июня из-за опасения провокаций. До этого силовики задержали больше десятка членов ИГ Тихановской.
Вчера
Сбор подписей в поддержку выдвижения кандидатов продлится до 19 июня. Всего в гонке на нынешнем этапе участвуют 13 человек. Выборы президента назначены на 9 августа.
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