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В Беларуси 428 жителей, которым больше 100 лет
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. В чём секрет долгой и счастливой жизни? 428 белорусов перешагнули столетний рубеж, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Об этом сообщили в Республиканском геронтологическом центре. Долгожителей в возрасте 90-99 лет в нашей стране без малого 44 тысячи.
Больше всего людей почтенного возраста проживает в Витебской области. И живут они, как правило, в сельской местности: привыкли много трудиться, проводить время на свежем воздухе и питаться только натуральными продуктами. Исследование также показало: всех долгожителей объединяет позитивный настрой и активность – чем не лекарство от старости?
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Новости Беларуси. В чём секрет долгой и счастливой жизни? 428 белорусов перешагнули столетний рубеж, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Об этом сообщили...
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