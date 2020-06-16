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Бабушка стала суррогатной матерью для собственного внука

16.06.2020 10:26 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Жительница американского города Чикаго, штат Иллинойс, решила помочь страдающей бесплодием дочери родить ребенка и стала суррогатной матерью для собственного внука (или внучки). Об этом сообщает lenta.ru со ссылкой на 7news.

29-летняя Бреанна Локвуд и ее муж Аарон четыре года не могли зачать ребенка. Они начали попытки после свадьбы в 2016 году, но через год врачи перенаправили их в клинику по искусственному оплодотворению.

Семья потратила 73 тысячи долларов на ЭКО, и Локвуд дважды успешно забеременела, но оба раза потеряла детей, в том числе двойняшек. Из-за этого у нее развился синдром Ашермана — редкое заболевание, когда внутри матки образуется шрам, который приводит к тому, что женщина не может выносить другого ребенка.

51-летняя мать Локвуд Джулия Лавинг, которая давно мечтала о том, чтобы стать бабушкой, предложила дочери стать суррогатной матерью для ее ребенка. Сначала Локвуд не принимала это предложение всерьез, но позже согласилась.

В США возрастное ограничение — суррогатной матери должно быть до 35 лет. Однако отличное состояние здоровья Лавинг позволило сделать исключение — американка следила за собой и регулярно участвовала в марафонах и триатлоне.

В марте 2020 года Лавинг успешно забеременела собственным внуком. Ее дочь и зять ждут рождения ребенка в ноябре. В ближайшие несколько недель они узнают его пол. Пара живет рядом с Лавинг и помогает ей во всем.

 
 
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