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Пьяный пешеход попал под колеса микроавтобуса в Каменной Горке

16.06.2020 10:26 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Микроавтобус сбил нетрезвого пешехода в Каменной Горке. Об этом сообщили в ГАИ ГУВД Мингорисполкома.


Фото: ГАИ

Авария произошла поздно вечером 15 июня. По информации инспекторов, водитель микроавтобуса Ford ехал по улице Притыцкого со стороны улицы Неманской в направлении улицы Каменногорской и сбил пешехода, который переходил дорогу в неустановленном месте.

В результате наезда пешеход получил травмы различной степени тяжести и был госпитализирован. Выяснилось, что мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения.

 
 
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В результате наезда пешеход получил травмы различной степени тяжести и был госпитализирован.
 
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