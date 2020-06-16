Пьяный пешеход попал под колеса микроавтобуса в Каменной Горке

Источник материала: Tut.by

Микроавтобус сбил нетрезвого пешехода в Каменной Горке. Об этом сообщили в ГАИ ГУВД Мингорисполкома.



Фото: ГАИ

Авария произошла поздно вечером 15 июня. По информации инспекторов, водитель микроавтобуса Ford ехал по улице Притыцкого со стороны улицы Неманской в направлении улицы Каменногорской и сбил пешехода, который переходил дорогу в неустановленном месте.

В результате наезда пешеход получил травмы различной степени тяжести и был госпитализирован. Выяснилось, что мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения.