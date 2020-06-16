|
Бабарико сдал в ЦИК 120 тысяч подписей из 335 001
Источник материала: БДГ
Из всего количества подписей, собранных за экс-главу Белгазпромбанка Виктора Бабарико, проверено 270 тысяч. Об этом сообщается на
Накануне его инициативная группа сдала в Центризбирком 120 тысяч подписей, оставшиеся будут сданы в течение недели.
Количество всех собранных подписей составило цифру 335 001.
Сбор подписей будет продолжаться до 19 июня.
Напомним, вокруг имени Виктора Бабарико и Белгазпромбанка, которм он руководил 20 лет, на фоне предвыборной кампании развернулся ажиотаж.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Из всего количества подписей, собранных за экс-главу Белгазпромбанка Виктора Бабарико, проверено 270 тысяч. Об этом сообщается на сайте политика.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)