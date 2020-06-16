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Бабарико сдал в ЦИК 120 тысяч подписей из 335 001

16.06.2020 10:44 — Разное | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Из всего количества подписей, собранных за экс-главу Белгазпромбанка Виктора Бабарико, проверено 270 тысяч. Об этом сообщается на сайте политика.

Накануне его инициативная группа сдала в Центризбирком 120 тысяч подписей, оставшиеся будут сданы в течение недели.

Количество всех собранных подписей составило цифру 335 001.

Сбор подписей будет продолжаться до 19 июня. 

Напомним, вокруг имени Виктора Бабарико и Белгазпромбанка, которм он руководил 20 лет,  на фоне предвыборной кампании развернулся ажиотаж. 

  • 12 июня сообщалось, что в головном офисе Белгазпромбанка прошли обыски. Как и в «ПриватЛизинг» и других компаниях, связанных с банком.
  • Сам претендент на пост президента в интервью РБК заявил, что действия белорусских властей по отношению к Белгазпромбанку являются не просто мерами устрашения, а рейдерским захватом, и записал обращение на случай, если его задержат.
  • В этот же день Александр Лукашенко, отвечая в Полоцке на вопрос журналиста о Белгазпромбанке, заявил, что в отношении Бабарико ведутся следственные действия. По словам президента, экс-глава банка захотел участвовать в выборах, потому что «у нас сейчас выгодно заниматься политикой, чтобы стать узником совести». Президент назвал фигуранта «негодяем».
  • В ответ на запрос РБК по поводу рейдерского захвата Белгазпромбанка пресс-секретарь президента Беларуси Наталья Эйсмонт практически повторила слова президента, сказанные 12 июня.
  • 14 июня в программе «Главный эфир» на телеканале «Беларусь 1» ведущий Иван Эйсмонт рассказал о том, что из Белгазпромбанка планировали срочно вывезти картины, купленные раннее для корпоративной коллекции. Позже картины конфисковали и вывезли из Арт-галереи.

 
 
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Из всего количества подписей, собранных за экс-главу Белгазпромбанка Виктора Бабарико, проверено 270 тысяч. Об этом сообщается на сайте политика.
 
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