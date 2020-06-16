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Более 5 тысяч пакетиков с сахаром собрала коллекционер из деревни Сушитница Ольга Струнец

16.06.2020 10:46 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

На первый взгляд, парадокс – человек, который пьет чай-кофе без сахара, имеет самое сладкое увлечение из всех возможных. Но с другой стороны, всё логично: наверное, только так, соблюдая безглюкозную диету, и возможно собрать солидную коллекцию пакетиков с сахаром. Ольгу Струнец из деревни Сушитница Малоритского района можно назвать одной из отечественных рекордсменок в этой области. Глюкофил с четырехлетним стажем собрала более 5 тысяч экземпляров.

Более 5 тысяч пакетиков с сахаром собрала коллекционер из деревни Сушитница Ольга Струнец

Жемчужиной своей коллекции преподаватель музыки Ольга Струнец считает самый первый «сахарок», с которого и началась история ее увлекательного хобби. Замусоленный от времени пакетик она с трудом находит среди множества офисных папок, начиненных, словно пироги, сладким содержимым. Всё свое богатство Ольга хранит, как филателист марки: надежно запаивая каждый пакетик в отдельный файл. Специально для этих целей у нее даже есть самодельный паяльничек.

Более 5 тысяч пакетиков с сахаром собрала коллекционер из деревни Сушитница Ольга Струнец

– Собирать пакетики с сахаром я начала совершенно случайно, – вспоминает коллекционер. – Мы отдыхали со знакомыми в России, ехали по трассе и остановились в придорожном кафе. После кофепития у меня, как обычно, остался стик с сахаром, выбрасывать было жалко, и я кинула его в сумку, решив оставить на память о поездке, как магнитик. Потом было еще одно кафе, и еще одно… Вот так и родилась идея будущей коллекции.

Родственники, друзья и знакомые поначалу очень скептически отнеслись к новому увлечению Ольги, ждали, пока она «перегорит». Да она и сама не рассчитывала, что продержится так долго. Но коллекция росла сама по себе как грибы после дождя: буквально каждый, кто знал Олю, считал обязательным привезти ей из командировки или путешествия новый экземпляр.

Более 5 тысяч пакетиков с сахаром собрала коллекционер из деревни Сушитница Ольга Струнец

– А однажды, когда я гостила у знакомых в Москве, мне подарили сразу 13 килограммов сахара, – смеется Оля. – Представляете реакцию мамы, когда она встречала меня с поезда? «Ты что, кирпичи там везешь?» – спросила она, оценив тяжеленный багаж.

Сколько килограммов сахара сейчас хранится у Ольги дома, она сама затрудняется ответить – никогда не считала. А прикинуть среднюю цифру довольно непросто, потому что каждый пакетик сахара особенный: самые миниатюрные экземпляры, например, весят по 2 грамма, а самые толстенькие – в десять раз больше.

Более 5 тысяч пакетиков с сахаром собрала коллекционер из деревни Сушитница Ольга Струнец

– Самыми не жадными оказались русские, что еще раз подтвердило известный слоган «Россия – щедрая душа!» – показывает нам особо крупную порцию сахара Ольга.

География ее коллекции тоже восхищает – это десятки стран! Больше всего пакетиков, что вполне ожидаемо, – из Беларуси, России, Украины и Польши. Много сладкого скарба прибыло из Италии и Франции, Германии и Болгарии. Последний сахарный пакетик привезла подруга из Азербайджана. Но самые дальние точки, откуда родом экземпляры, – это США и Китай.

Более 5 тысяч пакетиков с сахаром собрала коллекционер из деревни Сушитница Ольга Струнец

– Коллекция пополняется, конечно, и путем обмена, – уточняет Ольга. – У нас в Беларуси глюкофилия – довольно распространенное хобби, поэтому всегда есть с кем поменяться. Также активно держу связь с коллекционерами из России.

Охота за экземплярами идет вовсю и в кафешках, куда Ольга ходит специально с одной целью – добыть пакетики, которых еще нет в коллекции. Хотя, глядя на сладкие горы у нее дома, даже трудно себе представить, что такие существуют. Оля собирает не только традиционные стики, но также кубики и тетраэдры, сахарные пакетики самых необычных форм: например, в виде сердечек, смайликов и даже футбольных мячей.

Более 5 тысяч пакетиков с сахаром собрала коллекционер из деревни Сушитница Ольга Струнец

– Единственная досада глюкофилов, что сейчас все чаще в кафе посетителям сахар предлагается именно в сахарницах, – сетует собеседница, – поэтому нам становится все труднее найти какой-то интересный экземпляр.

Тем не менее коллекция Ольги удивляет – чего здесь только нет: на сахарных пакетиках печатаются картины известных художников и фотографии мировых достопримечательностей, советские плакаты и новогодние открытки той же эпохи, знаменитые афоризмы и любопытные «кофефакты».

Все свои трофеи Ольга старается сортировать по тематике или месту происхождения. В ее коллекции, конечно, есть сахарные пакетики не только из кофеен и ресторанов, но также из поездов и самолетов, отелей и заправок, санаториев и оздоровительных центров.

Более 5 тысяч пакетиков с сахаром собрала коллекционер из деревни Сушитница Ольга Струнец

– Мой самый любимый сахар – белорусский, – признается в своих чувствах коллекционер. – У нас столько прекрасных заведений общепита и туристических мест, и мне бы очень хотелось, чтобы в моей коллекции были пакетики просто отовсюду.

После пяти тысяч Ольга не собирается ставить точку. В ее планах – и дальше расширяться, ведь стремиться есть к чему: в России, например, одной женщине удалось собрать более 60 тысяч сахарных пакетиков.

Более 5 тысяч пакетиков с сахаром собрала коллекционер из деревни Сушитница Ольга Струнец

– Сейчас у меня главная задача – создать электронную базу данных, чтобы систематизировать все имеющиеся экземпляры. Ведь удержать всё в голове просто невозможно. Когда была сотня-другая, отлично помнила, откуда каждый пакетик появился, но чем дальше – тем сложнее. Пока я веду подсчет только тех «сахарков», которые у меня в единственном экземпляре. Но ведь есть еще и коробки с «дублерами». Кроме того, я не беру в счет фруктозу, которой у меня тоже уже очень много.

От коллекции действительно ломятся полки, но домашние, по словам Ольги, вовсе не против и ни разу не посягали на неприкосновенный запас, хотя периодически отпускают шуточки про «черный день»: мол, в случае чего не пропадем!

 
 
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  На первый взгляд, парадокс – человек, который пьет чай-кофе без сахара, имеет самое сладкое увлечение из всех возможных. Но с другой стороны, всё логично:...
 
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