Голендры - загадочный исчезнувший народ с берегов Буга

Источник материала: Виртуальный Брест

Каждую весну в лесах на берегах Буга зацветают нарциссы. Эту прелесть видят только те, кто имеет пропуска в пограничную зону. Цветы, на первый взгляд, единственная память, которую оставили о себе загадочные голендры — этническая группа, прожившая около Бреста три с половиной столетия и неожиданно исчезнувшая навсегда.



