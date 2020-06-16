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Под «Ленинград» и Меладзе: в прямом эфире VOKA пройдет домашняя вечеринка в стиле 2000-х

16.06.2020 11:16 — Разное | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Серию летних онлайн-вечеринок VOKA Party продолжит концерт 17 июня. В этот раз зрители видеосервиса смогут устроить у себя дома дискотеку в стиле нулевых – хиты 2000-х в прямом эфире сыграет кавер-бэнд Fortissimo.

Это уже третий из четырех запланированных онлайн-концертов, которые VOKA бесплатно проводит для всех желающих, чтобы лето по-прежнему оставалось временем музыкальных фестивалей и танцевальных вечеринок, но уже в новом формате. После домашних дискотек в стиле 80-х и 90-х гостям VOKA Party предлагают перенестись в начало нулевых и вспомнить любимые песни «Зверей», «Ленинграда», «Тату», «Сплин», Валерия Меладзе, Земфиры, Britney Spears, Beyonce, Shakira, Black Eyed Peas, Bon Jovi, Moby, Maroon 5.

Концерт традиционно интерактивный, поэтому зрители смогут задавать свои вопросы группе Fortissimo, а музыканты будут рассказывать, какими им запомнились 2000-е. В чате также можно отдать свой голос за любимую песню этого времени – топ-3 по заявкам кавер-бэнд сыграет в конце стрима. Проведет прямой эфир Александр Сериков. 

Начало концерта в 20:00. Присоединиться к просмотру можно на сайте voka.tv или в приложении VOKA бесплатно после авторизации по номеру телефона из любой точки Беларуси. Потом в течение 7 дней трансляция еще будет доступна на видеосервисе в режиме отложенного просмотра. Записи всех онлайн-вечеринок сохраняются в архиве VOKA.

 
 
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Серию летних онлайн-вечеринок VOKA Party продолжит концерт 17 июня. В этот раз зрители видеосервиса смогут устроить у себя дома дискотеку в стиле нулевых – хиты 2000-х в...
 
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