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«Милавица» привлекает инвесторов на Варшавской бирже

16.06.2020 11:48 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Варшавская фондовая биржа сообщает о сделке с акциями Silvano Fashion Group AS (развивает бренды «Милавица» и Lauma).

Объем сделки — 101 акция. Спрос и предложение сошлись на уровне 7,3 PLN за штуку. Текущая цена на акции SFG сегодня — 1,58 евро.

Аналитики дают такой прогноз по SFG на этот год: выручка — 58,5 млн евро, на дивиденды будет направлено 0,2 млн евро, ожидаемая дивидендная доходность — 12,56%, прибыль на акцию — 0,25 евро.

Ожидаемая чистая прибыль компании — 9 млн евро. Коэффициент цена/прибыль — 6,37.

Как сообщалось, продажи женского белья производства Silvano Fashion Group в Беларуси достигли  €3,4 млн в I квартале 2020 года. Беларусь — второй по величине рынок для SFG.
 
 
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Варшавская фондовая биржа сообщает о сделке с акциями Silvano Fashion Group AS (развивает бренды «Милавица» и Lauma).
 
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