«Милавица» привлекает инвесторов на Варшавской бирже

Объем сделки — 101 акция. Спрос и предложение сошлись на уровне 7,3 PLN за штуку. Текущая цена на акции SFG сегодня — 1,58 евро.





Аналитики дают такой прогноз по SFG на этот год: выручка — 58,5 млн евро, на дивиденды будет направлено 0,2 млн евро, ожидаемая дивидендная доходность — 12,56%, прибыль на акцию — 0,25 евро.





Ожидаемая чистая прибыль компании — 9 млн евро. Коэффициент цена/прибыль — 6,37.





Как сообщалось, продажи женского белья производства Silvano Fashion Group в Беларуси достигли €3,4 млн в I квартале 2020 года. Беларусь — второй по величине рынок для SFG.