Вот на какие уловки приходится идти, чтобы взвесить животных в зоопарке

Источник материала: Tut.by

Сотрудники зоопарка знают, что вес и рост — одни из главных показателей здоровья животного. Поэтому они периодически взвешивают и измеряют каждого обитателя. Но иногда для этого нужно проявить смекалку, пишет twizz.ru. Убедитесь сами!

Чтобы малыш коала не боялся, можно замаскировать весы под его привычное место обитания:





Любопытство мартышек сыграет вам на руку:





А вот пингвины не доставляют никаких хлопот и даже соблюдают очередь:





Вот так мило укутывают сов во время взвешивания (чтобы они не пытались улететь):





Если не удается поставить жирафа на весы, можно взять его на руки и встать самому:

Панды и на взвешивании остаются милыми лежебоками:





Чтобы взвесить черепашек, их надо перевернуть:



Фото: sputnik

Пожалуй, легче всего взвесить ленивца. Еще и такую кроху:





Грецкий орех любит не только белка из «Ледникового периода», но и луговая собачка:





На весах без чашечки морская свинка может не усидеть:

Фото: photobucket.com