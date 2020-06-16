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Вот на какие уловки приходится идти, чтобы взвесить животных в зоопарке
Источник материала: Tut.by
Сотрудники зоопарка знают, что вес и рост — одни из главных показателей здоровья животного. Поэтому они периодически взвешивают и измеряют каждого обитателя. Но иногда для этого нужно проявить смекалку,
Чтобы малыш коала не боялся, можно замаскировать весы под его привычное место обитания:
Любопытство мартышек сыграет вам на руку:
А вот пингвины не доставляют никаких хлопот и даже соблюдают очередь:
Вот так мило укутывают сов во время взвешивания (чтобы они не пытались улететь):
Если не удается поставить жирафа на весы, можно взять его на руки и встать самому:
Панды и на взвешивании остаются милыми лежебоками:
Чтобы взвесить черепашек, их надо перевернуть:
Пожалуй, легче всего взвесить ленивца. Еще и такую кроху:
Грецкий орех любит не только белка из «Ледникового периода», но и луговая собачка:
На весах без чашечки морская свинка может не усидеть:
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Вес и рост - одни из главных показателей здоровья животного.
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