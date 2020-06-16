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Вот на какие уловки приходится идти, чтобы взвесить животных в зоопарке

16.06.2020 11:29 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Сотрудники зоопарка знают, что вес и рост — одни из главных показателей здоровья животного. Поэтому они периодически взвешивают и измеряют каждого обитателя. Но иногда для этого нужно проявить смекалку, пишет twizz.ru. Убедитесь сами!

Чтобы малыш коала не боялся, можно замаскировать весы под его привычное место обитания:


Любопытство мартышек сыграет вам на руку:


А вот пингвины не доставляют никаких хлопот и даже соблюдают очередь:


Вот так мило укутывают сов во время взвешивания (чтобы они не пытались улететь):


Если не удается поставить жирафа на весы, можно взять его на руки и встать самому:

Панды и на взвешивании остаются милыми лежебоками:


Чтобы взвесить черепашек, их надо перевернуть:


Фото: sputnik

Пожалуй, легче всего взвесить ленивца. Еще и такую кроху:


Грецкий орех любит не только белка из «Ледникового периода», но и луговая собачка:


На весах без чашечки морская свинка может не усидеть:

Фото: photobucket.com

 
 
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Вес и рост - одни из главных показателей здоровья животного.
 
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