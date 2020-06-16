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Мужчина хотел стать красивым и смог это сделать. Но теперь у него не хватает денег, чтобы сводить девушку на свидание

16.06.2020 11:22 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Мужчина хотел себе такое же тело, как у Арнольда Шварценеггера. Парень боялся, что может растолстеть и стать похожим на отца. Теперь это больше не проблема, но девушка мужчины не совсем этому рада.

Как сообщает The Sun, 37-летняя Келли Майерс рассказала, что познакомилась с 41-летним Адамом Барони в 2017 году. Пара встретилась в спортзале, на фоне взаимного интереса к тренировкам Келли и Адам сблизились. Майерс позвала мужчину на свидание, и он согласился.

Мужчина хотел стать красивым и смог это сделать. Но теперь у него не хватает денег, чтобы сводить девушку на свидание
Фото: Alley Einstein 

Во время встречи Барони пояснил, что очень волнуется о своей внешности. У отца мужчины круглый живот из-за употребления алкогольных напитков. Адам не хотел стать похожим на отца.

Келли это не смутило, поэтому пара вступила в отношения. Однако за те три года, что Майерс и Барони встречаются, мужчина не раз делал себе уколы ботокса, чтобы подтянуть лоб или сделать более мужественную челюсть.

Мужчина хотел стать красивым и смог это сделать. Но теперь у него не хватает денег, чтобы сводить девушку на свидание
Фото: Alley Einstein 

Адам отбелил себе зубы. Далее последовала липосакция живота, боков и спины. Немного жира мужчина оставил, чтобы придать ему форму пресса и грудных мышц. И напоследок мужчина подправил себе брови.

Келли всегда была рядом. Она помогала мужчине восстанавливаться после операций, делала ему массаж, поддерживала морально.

Мужчина хотел стать красивым и смог это сделать. Но теперь у него не хватает денег, чтобы сводить девушку на свидание
Фото: Alley Einstein 

Некоторое время Майерс раздражалась, что её парень тратит все заработанные деньги на свою внешность. Он никогда не водил её в рестораны, не дарил подарки на день рождения и Рождество, у них нет никаких накоплений, чтобы в будущем купить дом. А ещё Адам пользуется косметикой своей девушки.

Но сейчас Келли смирилась с интересами её парня. Теперь для неё важнее всего то, что Барони счастлив и уверен в себе. Видя его таким довольным собой, Майерс начала задумываться о том, чтобы тоже сходить к пластическому хирургу.

Кстати, ранее мы рассказывали о женщине, которая прошла через 47 косметических процедур, чтобы добиться естественной красоты. Как выглядит эта женщина – смотрите здесь

Люди в материале: Kelly Meyers, Келли Майерс, Adam Baroni, Адам Барони

 
 
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Мужчина хотел себе такое же тело, как у Арнольда Шварценеггера. Парень боялся, что может растолстеть и стать похожим на отца. Теперь это больше не проблема, но...
 
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