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Вадим Прокопьев обратился к главе Администрации президента: ресторанный бизнес ждет налоговой оптимизации

16.06.2020 11:16 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Председатель Ассоциации рестораторов Беларуси Вадим Прокопьев направил письмо главе Администрации президента Игорю Сергеенко.

Вадим Прокопьев обратился к главе Администрации президента: ресторанный бизнес ждет налоговой оптимизации
В письме ресторатор напомнил, что в последние 10 лет отрасль общественного питания очень динамично развивалась за счет собственных внутренних ресурсов, пытаясь преодолеть отставание от стран-соседей. До коронакризиса в отрасли работало 13,3 тыс. предприятий, из них 33% — в государственной собственности, они генерировали 85 тыс. рабочих мест и удельный вес налогов отрасли — 0,9%. Вклад в ВВП страны составлял 2,2%.

По оценке Ассоциации рестораторов, если бы темпы развития сохранились, к 2025 году в отрасли было бы занято 250 тыс. человек, вклад в ВВП составил бы 5–7%.

В случае сжатия отрасли в размерах, кроме упущенной выгоды для экономики, возникнут существенные издержки для инвестиционного имиджа Беларуси, а также ее туристической привлекательности, экономических показателей.

В письме говорится следующее.

Мы считаем, что при отсутствии в бюджете страховых денег на такой форс-мажорный случай было бы целесообразно, учитывая наш сегодняшний незначительный удельный вес в собираемых налогах, а также возможные издержки для бренда „Беларусь“, рассмотреть возможность о временных мерах (например, на следующие 12 месяцев) по поддержке сферы отрасли общественного питания. Примеры других стран демонстрируют подобный подход. 
Наиболее существенными вопросами для выживания отрасли и сокращения числа банкротств, согласно нашим опросам и выводам экспертов, являются налоги. В связи с этим ресторанный бизнес ожидает повышения минимального размера выручки для применения упрощенной системы налогообложения, снижения НДС до 10%.

Для детальной, аргументированной и своевременной проработки этих вопросов Ассоциация рестораторов Беларуси готова немедленно принять участие в заседаниях рабочих групп министерств-регуляторов.
 
 
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Председатель Ассоциации рестораторов Беларуси Вадим Прокопьев направил письмо главе Администрации президента Игорю Сергеенко.
 
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