Вадим Прокопьев обратился к главе Администрации президента: ресторанный бизнес ждет налоговой оптимизации

В письме ресторатор напомнил, что в последние 10 лет отрасль общественного питания очень динамично развивалась за счет собственных внутренних ресурсов, пытаясь преодолеть отставание от стран-соседей. До коронакризиса в отрасли работало 13,3 тыс. предприятий, из них 33% — в государственной собственности, они генерировали 85 тыс. рабочих мест и удельный вес налогов отрасли — 0,9%. Вклад в ВВП страны составлял 2,2%.





По оценке Ассоциации рестораторов, если бы темпы развития сохранились, к 2025 году в отрасли было бы занято 250 тыс. человек, вклад в ВВП составил бы 5–7%.





В случае сжатия отрасли в размерах, кроме упущенной выгоды для экономики, возникнут существенные издержки для инвестиционного имиджа Беларуси, а также ее туристической привлекательности, экономических показателей.





В письме говорится следующее.





Мы считаем, что при отсутствии в бюджете страховых денег на такой форс-мажорный случай было бы целесообразно, учитывая наш сегодняшний незначительный удельный вес в собираемых налогах, а также возможные издержки для бренда „Беларусь“, рассмотреть возможность о временных мерах (например, на следующие 12 месяцев) по поддержке сферы отрасли общественного питания. Примеры других стран демонстрируют подобный подход.

Наиболее существенными вопросами для выживания отрасли и сокращения числа банкротств, согласно нашим опросам и выводам экспертов, являются налоги. В связи с этим ресторанный бизнес ожидает повышения минимального размера выручки для применения упрощенной системы налогообложения, снижения НДС до 10%.





Для детальной, аргументированной и своевременной проработки этих вопросов Ассоциация рестораторов Беларуси готова немедленно принять участие в заседаниях рабочих групп министерств-регуляторов.



