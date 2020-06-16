Цепкало заявил о сборе 180 тысяч подписей













Об этом он рассказал в эфире радио «Эхо Москвы».





К слову, Цепкало стал третьим участником президентской гонки, объявившем о сборе необходимого количества подписей. По последним данным, за действующего Президента Александра Лукашенко подписалось около миллиона человек, за экс-банкира Виктора Бабарико – 167 тысяч человек.





Напомним, президентские выборы пройдут 9 августа текущего года.