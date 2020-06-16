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Владимир Улахович: «Некоторые наши предприятия даже прибавили в экспорте»
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Стали известны победители национального конкурса «Лучший экспортер года». Об этом журналистам сообщил председатель Белорусской торгово-промышленной палаты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Формат соревнований из-за пандемии был изменен – все мероприятия проходили дистанционно. Победителей объявили в 22-х номинациях.
Общий объем экспорта финалистов конкурса составляет 8, 847 миллиардов долларов или 21% общего объема экспорта за 2019 год по стране. География их поставок составила 113 стран.
Также обозначены приоритеты развития торгово-промышленной палаты на период до 2023 года. Ключевой миссией станет продвижение экспорта, поддержка национального бренда, внимание бизнесу и цифровым технологиям в работе.
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Новости Беларуси. Стали известны победители национального конкурса «Лучший экспортер года». Об этом журналистам сообщил председатель Белорусской...
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