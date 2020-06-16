ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Черечень о ситуации с «Белгазпромбанком»: Бабарико нужно идти ва-банк

16.06.2020 11:48 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Недовольство правления «Газпрома» ситуацией, которая сложилась на «Белгазпромбанке», обосновано: российская кампания отстаивает свои активы в Беларуси.


 

Соответствующее мнение в эксклюзивном комментарии корреспонденту «Политринга» озвучил глава партии «Грамада», потенциальный кандидат на пост президента Беларуси на выборах 2020-го года Сергей Черечень.
По его словам, неудивительно, что «Газпром» негативно отреагировал на обыски и смену правления белорусского банка.

«Силовые структуры Беларуси зашли на территорию частной собственности “Газпрома”. Любой собственник будет спасать свои активы при потенциальной возможности их потери в любой точке мира», - пояснил политик.

Черечень убежден, что большая ошибка экс-главы «Белгазпромбанка» Виктора Бабарико, который также баллотируется на пост главы государства, заключается в том, что он очень «плотно связал свою историю с политикой».

«Для нашей страны это бывает чревато. Что мы сейчас и наблюдаем. У него нет сейчас возможностей для манёвра и необходимо идти ва-банк», - добавил он.
При этом Черечень подытожил, что будет приложено максимум усилий «для победы и запуска демократических процессов в нашей стране».

Напомним, что 11 июня в главном здании Белгазпромбанка прошли обыски. Как сообщили в Комитете госконтроля РБ, было возбуждено уголовное дело по статьям об уклонении от уплаты налогов и легализации средств, полученных преступным путем. В свою очередь, «Газпромбанк» и «Газпром», являющиеся акционерами Белгазпромбанка с долей в 49,818% каждый, заявили о незаконном назначении исполняющего обязанности председателя правления белорусского банка. В заявлении уточняется, что назначения сопровождались задержанием полномочных членов правления «Белгазпромбанка».
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Недовольство правления «Газпрома» ситуацией, которая сложилась на «Белгазпромбанке», обосновано: российская кампания отстаивает свои активы в Беларуси.
 
Новости дня
Новости разные
 
Цепкало заявил о сборе 180 тысяч подписей
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

15.06.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
16.06.2020
Кобринский вестник
Полесская правда
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Нясвижскiя навiны
Смалявiцкi край
Радзiма
Кировец

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика