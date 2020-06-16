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Более 200 мест массового отдыха обустроили лесхозы к летнему сезону

16.06.2020 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

Более 200 мест массового отдыха обустроили лесхозы к летнему сезону

Более 200 мест массового отдыха обустроили лесхозы к летнему сезону, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Министерства лесного хозяйства.

«Организации Минлесхоза продолжают выполнять комплекс мероприятий по наведению порядка в лесном фонде. Так, за январь-май нынешнего года силами лесохозяйственных учреждений было убрано около 5 тыс. куб.м мусора, расчищено 545 км квартальных просек, обустроено свыше 200 мест массового отдыха населения к летнему сезону», — рассказали в пресс-службе.

Рубки промежуточного пользования проведены на площади свыше 15,5 тыс. га, в том числе рубки ухода за лесом — на площади 7,8 тыс. га. Очистку леса от захламленности провели на площади свыше 12 тыс. га, уход за лесными культурами — на площади 1,4 тыс. га.

Расчищено также 74 км лесохозяйственных дорог, проведены мероприятия по борьбе с распространением борщевика Сосновского (на общей площади свыше 400 га).

В пресс-службе отметили, что Беларусь по ряду ключевых показателей, характеризующих лесной фонд (лесистость территории, площадь лесов и запас растущей древесины в пересчете на одного жителя), сегодня входит в первую десятку лесных государств Европы. Основной задачей Минлесхоза при этом является обеспечение рационального и неистощительного использования лесов, их охраны, защиты и воспроизводства исходя из принципов устойчивого управления лесами и сохранения биологического разнообразия лесных экосистем.

Общая площадь земель лесного фонда в Беларуси составляет свыше 9,6 млн га. 88% лесов сегодня находится под управлением Министерства лесного хозяйства. Остальные 12% распределены между местными исполнительными и распорядительными органами, Управлением делами Президента, НАН Беларуси, различными министерствами.

https://www.belta.by

 
 
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Более 200 мест массового отдыха обустроили лесхозы к летнему сезону, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Министерства лесного хозяйства. «Организации Минлесхоза...
 
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