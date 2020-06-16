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Великобритания и Евросоюз возобновляют диалог по Brexit

16.06.2020 11:56 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Великобритания и Евросоюз возобновляют диалог по Brexit

Переговоры в очной форме запланированы уже на конец июня в Брюсселе.

Лондон решил не продлевать переходный период – он завершится 31 декабря, как и предполагалось договором о выходе Соединенного Королевства из ЕС. Это значит, что все правила Евросоюза перестанут распространяться на Великобританию. Тем не менее, пока у сторон много незакрытых вопросов. Главный – как выстроить новую модель будущего партнерства не в ущерб экономике и жителям. Об этом и пойдет речь на переговорах. 

 

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Переговоры в очной форме запланированы уже на конец июня в Брюсселе. Лондон решил не продлевать переходный период – он завершится 31 декабря, как и предполагалось...
 
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