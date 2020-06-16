Великобритания и Евросоюз возобновляют диалог по Brexit

Источник материала: ОНТ

Переговоры в очной форме запланированы уже на конец июня в Брюсселе.

Лондон решил не продлевать переходный период – он завершится 31 декабря, как и предполагалось договором о выходе Соединенного Королевства из ЕС. Это значит, что все правила Евросоюза перестанут распространяться на Великобританию. Тем не менее, пока у сторон много незакрытых вопросов. Главный – как выстроить новую модель будущего партнерства не в ущерб экономике и жителям. Об этом и пойдет речь на переговорах.

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram