|
Пропавший в Барановичах мужчина найден погибшим
16.06.2020 12:48 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Вчера, 15.06.2020 ПСО "Ангел" г. Барановичи совместно с сотрудниками милиции проводили поисково-спасательные мероприятия по Божко А.В. 1988 г.р., пропавшему 07.06.20, заявка к нам поступила 14.06.
В поисках участвовали 9 волонтеров, 25 сотрудников ГОВД и 2 человека от лесхоза.
Были осмотрены десятки километров дорог и обочин вблизи предположительного местоположения пропавшего, во время чего установили свидетеля, благодаря показаниям которого, было принято решение изменить радиус и направление поиска.
Весь личный состав совместно с волонтерами отряда были направлены на прочес лесного массива, где и был обнаружен пропавший Божко А.В., к сожалению, мужчина погиб.
По факту его гибели проводится проверка.
Приносим искренние соболезнования родным и близким.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Вчера, 15.06.2020 ПСО "Ангел" г. Барановичи совместно с сотрудниками милиции проводили поисково-спасательные мероприятия по Божко А.В. 1988 г.р., пропавшему 07.06.20, заявка к...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)