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Пропавший в Барановичах мужчина найден погибшим

16.06.2020 12:48 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Вчера, 15.06.2020 ПСО "Ангел" г. Барановичи совместно с сотрудниками милиции проводили поисково-спасательные мероприятия по Божко А.В. 1988 г.р., пропавшему 07.06.20, заявка к нам поступила 14.06.

Пропавший в Барановичах мужчина найден погибшим

В поисках участвовали 9 волонтеров, 25 сотрудников ГОВД и 2 человека от лесхоза.

Пропавший в Барановичах мужчина найден погибшим

Были осмотрены десятки километров дорог и обочин вблизи предположительного местоположения пропавшего, во время чего установили свидетеля, благодаря показаниям которого, было принято решение изменить радиус и направление поиска.

Пропавший в Барановичах мужчина найден погибшим

Весь личный состав совместно с волонтерами отряда были направлены на прочес лесного массива, где и был обнаружен пропавший Божко А.В., к сожалению, мужчина погиб.

По факту его гибели проводится проверка.

Приносим искренние соболезнования родным и близким.

 
 
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  Вчера, 15.06.2020 ПСО "Ангел" г. Барановичи совместно с сотрудниками милиции проводили поисково-спасательные мероприятия по Божко А.В. 1988 г.р., пропавшему 07.06.20, заявка к...
 
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