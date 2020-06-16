Пропавший в Барановичах мужчина найден погибшим

Источник материала: Виртуальный Брест

Вчера, 15.06.2020 ПСО "Ангел" г. Барановичи совместно с сотрудниками милиции проводили поисково-спасательные мероприятия по Божко А.В. 1988 г.р., пропавшему 07.06.20, заявка к нам поступила 14.06.





В поисках участвовали 9 волонтеров, 25 сотрудников ГОВД и 2 человека от лесхоза.





Были осмотрены десятки километров дорог и обочин вблизи предположительного местоположения пропавшего, во время чего установили свидетеля, благодаря показаниям которого, было принято решение изменить радиус и направление поиска.





Весь личный состав совместно с волонтерами отряда были направлены на прочес лесного массива, где и был обнаружен пропавший Божко А.В., к сожалению, мужчина погиб.

По факту его гибели проводится проверка.

Приносим искренние соболезнования родным и близким.