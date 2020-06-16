ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

С начала года в Пинском районе зарегистрировано 58 краж. Чаще всего похищали металлолом, продукты, велосипеды, автозапчасти, электроинструмент и деньги

16.06.2020 — Разное | Полесская правда  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Полесская правда

>

С начала года в Пинском районе зарегистрировано 58 краж. Чаще всего похищали металлолом, продукты, велосипеды, автозапчасти, электроинструмент и деньги

По итогам 5 месяцев 2020 года количество зарегистрированных краж имущества на территории Пинского района увеличилось на 7,4% с 54 до 58, установить виновных милиции удалось в 56,9% случаев. Такие данные корреспонденту pinsknews.by сообщил начальник Пинского районного отдела внутренних дел Сергей Козак.

По предмету преступного посягательства наибольшее количество составляют кражи лома черных и цветных металлов (8), продовольственные продукты (6), велосипеды (6), автомобильные запчасти (4), электрооборудование и инструменты  (6), деньги и ценности (4). Лишь незначительно в этом году снижено количество краж из жилищ и частных домов.

– Совершению преступлений в большинстве своем способствует оставление владельцами ключей в общедоступных местах либо не запирание домов, построек и автомобилей вовсе. Зачастую сами владельцы создают предпосылки для краж, оставляя имущество доступным,– прокомментировал ситуацию Сергей Козак.

Начальник РОВД подчеркнул, что в последнее время как на территории области, так и в нашем районе значительно возросло количество хищений имущества, совершенных после совместного распития спиртных напитков.

– На сегодня самым действенным способом защитить свое жилище и имущество от злоумышленников является его оборудование охранной сигнализацией с выводом на пульт подразделений Департамента Охраны МВД Республики Беларусь, – рассказал Сергей Козак и добавил, что с начала 2020 года в зону реагирования нарядов Пинского отдела «Охраны» добавились следующие населенные пункты нашего района:  Пинковичи, Высокое, Добрая Воля, Домашицы.

Начальник РОВД порекомендовал владельцам жилых, строящихся и дачных домов, гаражей либо других объектов обратиться в отдел и переложить задачу сохранности своего имущества на тех, для кого это является основной работой.

– Сегодня отдел «Охраны» предлагает такой финансовый инструмент, как рассрочка платежей стоимости оборудования, каждая заявка рассматривается индивидуально. При желании оборудовать объект охранной сигнализацией вы можете позвонить в рабочее время по номеру 31-20-46, и сотрудник РОВД сам подъедет к вам и примет заявку на подключение,– отметил Сергей Козак.

Не теряют своей актуальности попытки завладеть имуществом населения представителями криминалитета под видом работников государственных органов и служб, когда они попадают в дома под различными благовидными предлогами. Особенно уязвимыми являются одиноко проживающие престарелые граждане, пенсионеры и инвалиды.

В целом, чтобы не попасться на удочку мошенников, рекомендуется придерживаться следующих правил:

  • не открывайте двери незнакомым лицам и не вступайте с ними ни в какие разговоры;
  • если к вам пришли работники служб, которых вы не вызывали, не открывая двери, уточните цель их визита, место работы, должность, контактные телефоны диспетчера либо руководства, после чего перезвоните в данную организацию и поинтересуйтесь, направлялись ли к вам данные работники! При наличии подозрений звоните по тел. 102  и сообщите о подозрительных незнакомцах;
  • приобретайте вещи только в официальных торговых объектах, запомните, что качественный товар в рекламе не нуждается и по домам его никто продавать не пойдет;
  • если вам предлагают погадать либо «снять порчу», ни в коем случае не заводите разговор с такими людьми, постарайтесь уйти либо привлечь внимание соседей, прохожих;
  • в каждом регионе нашей республики действуют организации, которые по роду своей деятельности могут оказать помощь людям, попавшим в тяжелую жизненную ситуацию. Порекомендуйте тем, кто просит вас о финансовой помощи обратиться к ним. Если такому лицу действительно нужна помощь, ему никогда не откажут в ней.

 

Если вы стали жертвой мошенника, сразу звоните в милицию по телефону 102!

Понравилась статья? Поделитесь с друзьями!

Comments are closed.

« В Беларуси и за рубежом образовано 5 767 участков для голосования на выборах Президента
Новости дня
Новости разные
 
Сальма Хайек показала, как выглядит без макияжа
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

15.06.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
16.06.2020
Кобринский вестник
Полесская правда
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Нясвижскiя навiны
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика