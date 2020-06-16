С начала года в Пинском районе зарегистрировано 58 краж. Чаще всего похищали металлолом, продукты, велосипеды, автозапчасти, электроинструмент и деньги

Источник материала: Полесская правда





По итогам 5 месяцев 2020 года количество зарегистрированных краж имущества на территории Пинского района увеличилось на 7,4% с 54 до 58, установить виновных милиции удалось в 56,9% случаев. Такие данные корреспонденту pinsknews.by сообщил начальник Пинского районного отдела внутренних дел Сергей Козак.

По предмету преступного посягательства наибольшее количество составляют кражи лома черных и цветных металлов (8), продовольственные продукты (6), велосипеды (6), автомобильные запчасти (4), электрооборудование и инструменты (6), деньги и ценности (4). Лишь незначительно в этом году снижено количество краж из жилищ и частных домов.

– Совершению преступлений в большинстве своем способствует оставление владельцами ключей в общедоступных местах либо не запирание домов, построек и автомобилей вовсе. Зачастую сами владельцы создают предпосылки для краж, оставляя имущество доступным,– прокомментировал ситуацию Сергей Козак.

Начальник РОВД подчеркнул, что в последнее время как на территории области, так и в нашем районе значительно возросло количество хищений имущества, совершенных после совместного распития спиртных напитков.

– На сегодня самым действенным способом защитить свое жилище и имущество от злоумышленников является его оборудование охранной сигнализацией с выводом на пульт подразделений Департамента Охраны МВД Республики Беларусь, – рассказал Сергей Козак и добавил, что с начала 2020 года в зону реагирования нарядов Пинского отдела «Охраны» добавились следующие населенные пункты нашего района: Пинковичи, Высокое, Добрая Воля, Домашицы.

Начальник РОВД порекомендовал владельцам жилых, строящихся и дачных домов, гаражей либо других объектов обратиться в отдел и переложить задачу сохранности своего имущества на тех, для кого это является основной работой.

– Сегодня отдел «Охраны» предлагает такой финансовый инструмент, как рассрочка платежей стоимости оборудования, каждая заявка рассматривается индивидуально. При желании оборудовать объект охранной сигнализацией вы можете позвонить в рабочее время по номеру 31-20-46, и сотрудник РОВД сам подъедет к вам и примет заявку на подключение,– отметил Сергей Козак.

Не теряют своей актуальности попытки завладеть имуществом населения представителями криминалитета под видом работников государственных органов и служб, когда они попадают в дома под различными благовидными предлогами. Особенно уязвимыми являются одиноко проживающие престарелые граждане, пенсионеры и инвалиды.

В целом, чтобы не попасться на удочку мошенников, рекомендуется придерживаться следующих правил:

не открывайте двери незнакомым лицам и не вступайте с ними ни в какие разговоры;

если к вам пришли работники служб, которых вы не вызывали, не открывая двери, уточните цель их визита, место работы, должность, контактные телефоны диспетчера либо руководства, после чего перезвоните в данную организацию и поинтересуйтесь, направлялись ли к вам данные работники! При наличии подозрений звоните по тел. 102 и сообщите о подозрительных незнакомцах;

приобретайте вещи только в официальных торговых объектах, запомните, что качественный товар в рекламе не нуждается и по домам его никто продавать не пойдет;

если вам предлагают погадать либо «снять порчу», ни в коем случае не заводите разговор с такими людьми, постарайтесь уйти либо привлечь внимание соседей, прохожих;

в каждом регионе нашей республики действуют организации, которые по роду своей деятельности могут оказать помощь людям, попавшим в тяжелую жизненную ситуацию. Порекомендуйте тем, кто просит вас о финансовой помощи обратиться к ним. Если такому лицу действительно нужна помощь, ему никогда не откажут в ней.

Если вы стали жертвой мошенника, сразу звоните в милицию по телефону 102!