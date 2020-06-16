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Бабкина объяснила, почему не выходит замуж за своего молодого возлюбленного

16.06.2020 13:48 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Бабкина объяснила, почему не выходит замуж за своего молодого возлюбленного

Российская певица Надежда Бабкина раскрыла причину, почему не вышла замуж за своего возлюбленного, музыканта Евгения Гора, который на 30 лет моложе нее.

Откровенное признание звезда сделала в эфире программы «Судьба человека» на телеканале «Россия 1», пишет Teleprogramma.

Надежда Бабкина и Евгений Гор вместе уже 17 лет, но до сих пор они официально не зарегистрировали свои отношения, и, по словам артистки, свадьбы ждать не стоит.

Она также добавила, что ее возлюбленный хотел совместных детей.

Фото: ngbabkina / Instagram

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Российская певица Надежда Бабкина раскрыла причину, почему не вышла замуж за своего возлюбленного, музыканта Евгения Гора, который на 30 лет моложе нее. Откровенное...
 
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