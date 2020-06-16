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Бабкина объяснила, почему не выходит замуж за своего молодого возлюбленного
Источник материала: ОНТ
Российская певица Надежда Бабкина раскрыла причину, почему не вышла замуж за своего возлюбленного, музыканта Евгения Гора, который на 30 лет моложе нее.
Откровенное признание звезда сделала в эфире программы «Судьба человека» на телеканале «Россия 1»,
Надежда Бабкина и Евгений Гор вместе уже 17 лет, но до сих пор они официально не зарегистрировали свои отношения, и, по словам артистки, свадьбы ждать не стоит.
Она также добавила, что ее возлюбленный хотел совместных детей.
Фото: ngbabkina / Instagram
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Российская певица Надежда Бабкина раскрыла причину, почему не вышла замуж за своего возлюбленного, музыканта Евгения Гора, который на 30 лет моложе нее. Откровенное...
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