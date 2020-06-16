Ми-ми-ми: на Витебщине нашли гнездо с беркутятами





Впервые за пять лет в Беларуси обнаружено гнездо беркута и в нем два птенца. Фото Дениса Кителя





Орнитолог Денис Китель во время мониторинга болот, на которых могли поселиться беркуты, нашёл гнездо этой птицы с двумя птенцами. До этого пять лет не было известно о гнездовании этого вида в Беларуси.





«Прырода настолькі ачысцілася, што ў Беларусі ізноў пачалі гнездаваць маркуты! Пяць гадоў маніторынгу, пяць балот - і нарэшце!», — написал в Facebook Китель.





Малышей беркута нашли в Витебской области на одном из старейших гнёзд этого крупного хищника, известном ещё с 1970-х годов. Это гнездо тогда было обнаружено витебским орнитологом Владимиром Ивановским, сообщил в Telegram бёрдвотчер Алексей Андреянов.