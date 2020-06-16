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Ми-ми-ми: на Витебщине нашли гнездо с беркутятами

16.06.2020 14:28 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Впервые за пять лет в Беларуси обнаружено гнездо беркута и в нем два птенца. Их уже окольцевали.


Впервые за пять лет в Беларуси обнаружено гнездо беркута и в нем два птенца. Фото Дениса Кителя

Орнитолог Денис Китель во время мониторинга болот, на которых могли поселиться беркуты, нашёл гнездо этой птицы с двумя птенцами. До этого пять лет не было известно о гнездовании этого вида в Беларуси.

«Прырода настолькі ачысцілася, што ў Беларусі ізноў пачалі гнездаваць маркуты! Пяць гадоў маніторынгу, пяць балот - і нарэшце!», — написал в Facebook Китель.

Малышей беркута нашли в Витебской области на одном из старейших гнёзд этого крупного хищника, известном ещё с 1970-х годов. Это гнездо тогда было обнаружено витебским орнитологом Владимиром Ивановским, сообщил в Telegram бёрдвотчер Алексей Андреянов.
 
 
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Впервые за пять лет в Беларуси обнаружено гнездо беркута и в нем два птенца. Их уже окольцевали.
 
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