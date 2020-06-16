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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Ночной пожар в Бресте Спасатели ликвидировали возгорание в нежилом здании. Накануне на горячую линию поступило сообщение о ЧП в Фортечном переулке. По прибытии к месту вызова...

Спасатели ликвидировали возгорание в нежилом здании. Накануне на горячую линию поступило сообщение о ЧП в Фортечном переулке. По прибытии к месту вызова подразделений МЧС обнаружено загорание внутри здания с выходом в чердачное помещение. Кирпичное одноэтажное строение принадлежит одному из местных предприятий, но не эксплуатируется. Пожар локализован и ликвидирован. Огнем повреждены перекрытие, стропильная система, кровля и внутренняя отделка. Пострадавших нет. Причина пожара выясняется.