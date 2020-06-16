На июньский аукцион доменов .BY и .БЕЛ выставлено почти 2500 имен

Источник материала: Tut.by

В понедельник стартовал очередной этап благотворительных аукционов доменов .BY и .БЕЛ. Он продлится до полудня 17 июня. В качестве лотов выставлено 2433 доменных имени. Побороться за интересный домен, отражающий сферу бизнеса, может любой желающий. Стартовая цена для всех лотов одинаковая и составляет 66 белорусских рублей. Об этом сообщает хостинг-провайдер hoster.by.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Tingey Injury Law Firm / Unsplash

Домен tamada.by занимает второе место по количеству ставок (на момент написания обзора). Также в списке акционных доменов есть и другие идеи для бизнеса вроде самокат.бел, mega-skidki.by или вкусныйкофе.бел.

Нынешний аукцион предлагает в том числе и лоты редких коротких доменов. Имена, состоящие из пары букв или чисел, очень ценятся во всем мире. В байнете все они были заняты еще восемь назад, поэтому единственным способом их приобретения остается покупка на вторичном рынке. Пока лидерство в июньском аукционе у домена dj.by.

«Зеленая» тема уверенно набирает популярность в байнете с прошлого года. Домен fermer.by держится в десятке текущих ставок (кроме того, среди экологичных имен есть такие как pcholki.by или ягодки.бел, дровишки.бел).

В списке есть и домен изоляция.бел, а также «послекарантинные» мойминск.бел, падарожжа.бел, jazzday.by, gorad.by, icecreams.by, мангалы.бел.

Согласно итогам февральского аукциона , самым дорогим доменом 2020 года остается okna.by, который был продан за 14180,20 белорусских рублей.

Напомним, благотворительные аукционы исключенных из реестра доменных имен — это уникальная отечественная практика. За все время существования торгов в детские дома по всей стране было перечислено свыше 630 000 долларов.

С этого года право выкупа домена переходит ко второму участнику торгов, если победитель отказывается от своих обязательств и не оплачивает благотворительный взнос. Ранее невыкупленные домены уходили на следующий этап аукциона, и порой попытки зарегистрировать домен растягивались на несколько месяцев из-за недобросовестных участников. Их, к слову, теперь будут блокировать после повторных нарушений.

С полными правилами проведения аукционов можно ознакомиться на официальном сайте .