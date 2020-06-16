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На июньский аукцион доменов .BY и .БЕЛ выставлено почти 2500 имен

16.06.2020 14:04 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В понедельник стартовал очередной этап благотворительных аукционов доменов .BY и .БЕЛ. Он продлится до полудня 17 июня. В качестве лотов выставлено 2433 доменных имени. Побороться за интересный домен, отражающий сферу бизнеса, может любой желающий. Стартовая цена для всех лотов одинаковая и составляет 66 белорусских рублей. Об этом сообщает хостинг-провайдер hoster.by.


Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Tingey Injury Law Firm / Unsplash

Домен tamada.by занимает второе место по количеству ставок (на момент написания обзора). Также в списке акционных доменов есть и другие идеи для бизнеса вроде самокат.бел, mega-skidki.by или вкусныйкофе.бел.

Нынешний аукцион предлагает в том числе и лоты редких коротких доменов. Имена, состоящие из пары букв или чисел, очень ценятся во всем мире. В байнете все они были заняты еще восемь назад, поэтому единственным способом их приобретения остается покупка на вторичном рынке. Пока лидерство в июньском аукционе у домена dj.by.

«Зеленая» тема уверенно набирает популярность в байнете с прошлого года. Домен fermer.by держится в десятке текущих ставок (кроме того, среди экологичных имен есть такие как pcholki.by или ягодки.бел, дровишки.бел).

В списке есть и домен изоляция.бел, а также «послекарантинные» мойминск.бел, падарожжа.бел, jazzday.by, gorad.by, icecreams.by, мангалы.бел.

Согласно итогам февральского аукциона, самым дорогим доменом 2020 года остается okna.by, который был продан за 14180,20 белорусских рублей.

Напомним, благотворительные аукционы исключенных из реестра доменных имен — это уникальная отечественная практика. За все время существования торгов в детские дома по всей стране было перечислено свыше 630 000 долларов.

С этого года право выкупа домена переходит ко второму участнику торгов, если победитель отказывается от своих обязательств и не оплачивает благотворительный взнос. Ранее невыкупленные домены уходили на следующий этап аукциона, и порой попытки зарегистрировать домен растягивались на несколько месяцев из-за недобросовестных участников. Их, к слову, теперь будут блокировать после повторных нарушений.

С полными правилами проведения аукционов можно ознакомиться на официальном сайте.

 
Теги: Минск
 
 
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