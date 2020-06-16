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На июньский аукцион доменов .BY и .БЕЛ выставлено почти 2500 имен
Источник материала: Tut.by
В понедельник стартовал очередной этап
Домен tamada.by занимает второе место по количеству ставок (на момент написания обзора). Также в списке акционных доменов есть и другие идеи для бизнеса вроде самокат.бел, mega-skidki.by или вкусныйкофе.бел.
Нынешний аукцион предлагает в том числе и лоты редких коротких доменов. Имена, состоящие из пары букв или чисел, очень ценятся во всем мире. В байнете все они были заняты еще восемь назад, поэтому единственным способом их приобретения остается покупка на вторичном рынке. Пока лидерство в июньском аукционе у домена dj.by.
«Зеленая» тема уверенно набирает популярность в байнете с прошлого года. Домен fermer.by держится в десятке текущих ставок (кроме того, среди экологичных имен есть такие как pcholki.by или ягодки.бел, дровишки.бел).
В списке есть и домен изоляция.бел, а также «послекарантинные» мойминск.бел, падарожжа.бел, jazzday.by, gorad.by, icecreams.by, мангалы.бел.
Согласно итогам
Напомним, благотворительные аукционы исключенных из реестра доменных имен — это уникальная отечественная практика. За все время существования торгов в детские дома по всей стране было перечислено свыше 630 000 долларов.
С этого года право выкупа домена переходит ко второму участнику торгов, если победитель отказывается от своих обязательств и не оплачивает благотворительный взнос. Ранее невыкупленные домены уходили на следующий этап аукциона, и порой попытки зарегистрировать домен растягивались на несколько месяцев из-за недобросовестных участников. Их, к слову, теперь будут блокировать после повторных нарушений.
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