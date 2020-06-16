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Александр Лукашенко: «Газа хватает уже, идёт драка за премиальный европейский и наш рынок»

16.06.2020 15:00 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Благополучия и достатка можно добиться только честным и кропотливым трудом – об этом заявил Президент Беларуси 16 июня во время рабочей поездки в Гродненскую область, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Александр Лукашенко: «Газа хватает уже, идёт драка за премиальный европейский и наш рынок»


Основная её цель – обсудить социально-экономическое развитие этого западного региона нашей страны. Но, по традиции, разговор начался с обсуждения земных, насущных тем – подготовки к уборочной кампании и эпидемиологической ситуации.  

Александр Лукашенко: «Газа хватает уже, идёт драка за премиальный европейский и наш рынок»


Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Я заметил: в последние годы, особенно в зиму, – дождь. Похолодает зимой – дождь, мороз, потом залило всё, а снега нет. И сейчас – дождь, потепление. Сейчас будет теплее.

Конечно, это для сельского хозяйства, для перерабатывающей промышленности сырье – молоко, мясо будет. Это, конечно, большая удача. Нам бы теперь подготовиться – естественно, корма надо заготовить – подготовиться и убрать хлеба. Ну, может быть, сахарная свекла будет, если жары не будет, может быть, овощи будут хорошие, если такая будет погода. Но нам надо выдержать июль. Июль пройдем, тогда будем с урожаем.

Александр Лукашенко: «Газа хватает уже, идёт драка за премиальный европейский и наш рынок»

А погода, конечно, вообще очень хорошая. Если он не подведет нас еще с углеводородами. Слава богу, и Господь помогает. И нефти хватает в мире – бери, не хочу. И цены приемлемые. И природного газа хватает уже, идет драка за премиальный европейский и наш рынок между основными игроками, поставляющими природный газ. Так же все происходит и по нефти, и по газу? Альтернатива есть, можно ее найти.

Люди в материале: Александр Лукашенко

 
 
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Новости Беларуси. Благополучия и достатка можно добиться только честным и кропотливым трудом – об этом заявил Президент Беларуси 16 июня во время рабочей поездки...
 
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