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Александр Лукашенко: «Газа хватает уже, идёт драка за премиальный европейский и наш рынок»
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Благополучия и достатка можно добиться только честным и кропотливым трудом – об этом заявил Президент Беларуси 16 июня во время рабочей поездки в Гродненскую область, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Конечно, это для сельского хозяйства, для перерабатывающей промышленности сырье – молоко, мясо будет. Это, конечно, большая удача. Нам бы теперь подготовиться – естественно, корма надо заготовить – подготовиться и убрать хлеба. Ну, может быть, сахарная свекла будет, если жары не будет, может быть, овощи будут хорошие, если такая будет погода. Но нам надо выдержать июль. Июль пройдем, тогда будем с урожаем.
А погода, конечно, вообще очень хорошая. Если он не подведет нас еще с углеводородами. Слава богу, и Господь помогает. И нефти хватает в мире – бери, не хочу. И цены приемлемые. И природного газа хватает уже, идет драка за премиальный европейский и наш рынок между основными игроками, поставляющими природный газ. Так же все происходит и по нефти, и по газу? Альтернатива есть, можно ее найти.
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Новости Беларуси. Благополучия и достатка можно добиться только честным и кропотливым трудом – об этом заявил Президент Беларуси 16 июня во время рабочей поездки...
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