Кладезь витаминов: 5 самых полезных ягод, которые повысят ваш иммунитет

Источник материала: ОНТ

Многие ягоды содержат огромное количество витаминов и минералов, которые помогают укрепить иммунную систему. Особенно важно это в период эпидемий и в сезон простудных заболеваний.

Черная смородина

В ней содержатся витамины C, A, B, D и E, а также фосфор, железо и калий. Смородина – прекрасное противовоспалительное и тонизирующее средство. Она помогает укрепить не только иммунитет, но и сердечно-сосудистую и нервную системы.

Клюква

Эта ягода укрепляет иммунитет и защищает организм от нефрологических заболеваний. Кроме того, клюква улучшает пищеварение и нормализует артериальное давление.

Облепиха

В этой ягоде много витаминов, кислот, минералов и микроэлементов. Облепиха имеет противовоспалительные свойства. Она укрепляет стенки кровеносных сосудов и даже предупреждает старение организма.

Черноплодная рябина

Свежая черноплодная рябина и отвар из нее помогает укрепить иммунитет, нормализуют кровяное давление, снижает уровень «плохого» холестерина в организме и повышает эластичность стенок сосудов.

Брусника

Эти ягоды – находка для тех, кто хочет укрепить иммунную систему. Брусника содержит витамины А, С и В2, железо, магний, калий, фосфор и кальций.

ФОТО: pixabay.com

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