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Конфликт между сыном и матерью едва не завершился трагедией

16.06.2020 19:22 — Разное | БT  
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Источник материала: БT

Отцы и дети. Конфликт между сыном и матерью едва не завершился трагедией. В милицию за помощью обратилась женщина, жительница Минского района. Она рассказала, что сын угрожал расправой. И для убедительности схватился за топор. Более того, мужчина несколько раз ударил по полу, стенам и двери. 80-летняя пенсионерка сообщила также, что в момент ссоры сын был пьян. А разгорелся конфликт как раз из-за того, что он требовал денег на очередную дозу алкоголя. Но получил отказ, вот и разозлился. Причем, по словам женщины, подобные сцены случались дома и раньше. Теперь дебошир рискует стать фигурантом уголовного процесса. Правоохранители уже возбудили уголовное дело.
 
 
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Отцы и дети. Конфликт между сыном и матерью едва не завершился трагедией. В милицию за помощью обратилась женщина, жительница Минского района. Она рассказала, что...
 
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