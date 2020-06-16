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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Конфликт между сыном и матерью едва не завершился трагедией Отцы и дети. Конфликт между сыном и матерью едва не завершился трагедией. В милицию за помощью обратилась женщина, жительница Минского района. Она рассказала, что...

Отцы и дети. Конфликт между сыном и матерью едва не завершился трагедией. В милицию за помощью обратилась женщина, жительница Минского района. Она рассказала, что сын угрожал расправой. И для убедительности схватился за топор. Более того, мужчина несколько раз ударил по полу, стенам и двери. 80-летняя пенсионерка сообщила также, что в момент ссоры сын был пьян. А разгорелся конфликт как раз из-за того, что он требовал денег на очередную дозу алкоголя. Но получил отказ, вот и разозлился. Причем, по словам женщины, подобные сцены случались дома и раньше. Теперь дебошир рискует стать фигурантом уголовного процесса. Правоохранители уже возбудили уголовное дело.