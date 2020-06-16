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Бывшие игроки возвращаются в состав гандбольного клуба СКА

16.06.2020 14:42 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Бывшие игроки возвращаются в состав гандбольного клуба СКА

В состав гандбольного клуба СКА возвращаются бывшие игроки.

В новом сезоне в минской команде будет вновь играть вратарь Максим Лапицкий. Он выступал за клуб до 2016 года, завоевал Кубок Беларуси и Кубок вызова. Прошлый сезон Лапицкий провёл в гродненском «Крононе», ранее играл в Испании и Литве. Из «Невы» в СКА возвращается полусредний Дмитрий Камышик. В команде из Санкт-Петербурга он провёл несколько месяцев и завоевал бронзовые медали чемпионата России.

Фото: ska-minsk.by

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В состав гандбольного клуба СКА возвращаются бывшие игроки. В новом сезоне в минской команде будет вновь играть вратарь Максим Лапицкий. Он выступал за клуб до 2016...
 
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