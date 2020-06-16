«Манчестер Юнайтед» предложил 150 млн евро за 17-летнего футболиста

Источник материала: Tut.by

«Манчестер Юнайтед» серьезно настроен приобрести хавбека «Барселоны» Анссумане Фати, сообщает Sports.ru со ссылкой на The Times.



Фото: Reuters

Манкунианцы были готовы заплатить каталонцам за игрока 150 миллионов евро. Сумма отступных за 17-летнего полузащитника — 170 миллионов. «Барселона» отклонила вариант с продажей за 150 миллионов.

Также отмечается, что в Фати также заинтересованы «Ньюкасл», «Монако», «Ницца» и дортмундская «Боруссия».

Ранее сообщалось, что «МЮ» предлагал «Барсе» 100 миллионов евро, но каталонцы и тогда ответили отказом.

Фати в нынешнем сезоне дебютировал в основе «Барсы» в Ла Лиге. В 16 матчах чемпионата Испании он отметился четырьмя голами.

Ансу родился в Гвинея-Бисау, но принял испанское гражданство и уже провел два матча за молодежную сборную (U-21).