ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

«Манчестер Юнайтед» предложил 150 млн евро за 17-летнего футболиста

16.06.2020 14:52 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

«Манчестер Юнайтед» серьезно настроен приобрести хавбека «Барселоны» Анссумане Фати, сообщает Sports.ru со ссылкой на The Times.


Фото: Reuters

Манкунианцы были готовы заплатить каталонцам за игрока 150 миллионов евро. Сумма отступных за 17-летнего полузащитника — 170 миллионов. «Барселона» отклонила вариант с продажей за 150 миллионов.

Также отмечается, что в Фати также заинтересованы «Ньюкасл», «Монако», «Ницца» и дортмундская «Боруссия».

Ранее сообщалось, что «МЮ» предлагал «Барсе» 100 миллионов евро, но каталонцы и тогда ответили отказом.

Фати в нынешнем сезоне дебютировал в основе «Барсы» в Ла Лиге. В 16 матчах чемпионата Испании он отметился четырьмя голами.

Ансу родился в Гвинея-Бисау, но принял испанское гражданство и уже провел два матча за молодежную сборную (U-21).

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
«Манчестер Юнайтед» серьезно настроен приобрести хавбека «Барселоны» Анссумане Фати, сообщает Sports.ru со ссылкой на The Times.
 
Новости дня
Новости разные
 
Бывшие игроки возвращаются в состав гандбольного клуба СКА
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

15.06.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
16.06.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Новости Докшицы
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика