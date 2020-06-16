Как претенденты на пост президента Беларуси продвигают себя в Сети

Источник материала: Tut.by

За последние годы соцсети стали мощной площадкой для общественного обсуждения и продвижения информации на любую тему, в том числе политики (здесь стоит вспомнить Twitter-аккаунт Дональда Трампа, который, возможно, повлиял на подписание указа о соцсетях ). Претенденты на пост президента Беларуси также по большей части активны в Сети. Посмотрели, на каких платформах они представлены.

Фамилии и имена претендентов идут в алфавитном порядке.

Виктор Бабарико



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

У экс-главы «Белгазпромбанка» есть официальный сайт , где можно посмотреть как количество собранных подписей, так и расписание пикетов и биографию претендента в кандидаты (причем у страницы имеется и русская, и белорусская версии).

Виктор Бабарико представлен практически во всех популярных в Беларуси соцсетях. В Facebook (подписаны почти 4800 человек), Instagram (79,2 тыс. подписчиков), « ВКонтакте » (около 2900 подписчиков), « Одноклассниках » (545 участников), Telegram (почти 13,5 тысяч подписчиков) и Viber (более трех тысяч участников) контент примерно одинаков — там публикуется информация о точках приема заполненных подписных листов, количество собранных подписей, ссылки на интервью различным СМИ, а также обращения к людям вроде поздравления выпускникам (все это можно прочесть в разделе « Новости » на сайте).

Twitter (более шести тысяч читателей) чуть менее формальный — к примеру, здесь Виктор Дмитриевич рассказал о приобретении Tesla (да и у аудитории, судя по комментариям к постам, более специфический юмор).

А вот профили в YouTube (34,4 тысячи подписчиков, более миллиона просмотров) и TikTok (более восьми тысяч подписчиков) отличаются в силу своей специфики. На первой платформе публикуются видео, порой достигающие двух часов — итоги недели в виде пресс-конференции онлайн или же встречи с инициативными группами в разных городах Беларуси. А в TikTok можно увидеть отрывки из выступлений с наиболее яркими цитатами, бэкстейджем со съемок или уточнением к постам в других соцсетях (так, именно на этой платформе Виктор Бабарико пояснил , что взял «Теслу» в лизинг, а не купил).

Страница в «Википедии» про Виктора Дмитриевича, если верить истории правок , была создана 26 мая.

Андрей Дмитриев

У сопредседателя общественного объединения «Говори правду» Андрея Дмитриева есть собственный сайт . Он также присутствует в Facebook (подписаны 7658 человек) — там Андрей Владимирович публикует новости, адреса и расписание пунктов сбора подписей, делится своими мыслями по поводу ситуации в стране и публикует рассказы простых людей, с которыми он сталкивается в поездках (их можно найти по хештегу #историиЛюдей или #ценитьЛюдей ).

Кроме того, у Андрея Дмитриева есть профиль в Instagram (около 3880 подписчиков), канал в Telegram (207 участников), страницы в « ВКонтакте » (2445 друзей) и « Одноклассниках » (более 2100 друзей) примерно с тем же контентом. А еще — личный Twitter-аккаунт (2650 читателей), где Андрей Владимирович, согласно описанию в шапке профиля, пишет «без цензуры». Официальную информацию по кампании в Twitter стоит искать на странице « Гавары праўду ».

На его канал в YouTube с записями интервью, видеороликами про сбор подписей и новостями кампании подписано 1,79 тысячи человек, всего — чуть менее 21 тысячи просмотров.

Собственной страницы в «Википедии» нет (но есть упоминание на странице « Говори правду »).

Анна Канопацкая



Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

На страницу Анны Канопацкой в Facebook подписано чуть более 7200 человек — судя по контенту, там и разворачивается основная активность: в этом профиле претендент делится не только ходом сбора подписей вроде расписания пикетов или ссылками на интервью, но и мыслями по поводу происходящего в стране.

Этот контент по большей части дублируется в Instagram (меньше 1900 подписчиков). Профиль в Twitter (471 подписчик) служит, скорее, площадкой, где публикуются ссылки на ту же «инсту» или YouTube — оригинального контента, созданного именно под эту платформу, там мало.

В « Одноклассниках » (1408 друзей) и во « ВКонтакте » (2381 друг) последний пост датирован 30 мая, когда в Жодино проходил сбор подписей.

У YouTube-канала (где, кстати, есть интервью Сергею Тихановскому для его канала «Страна для жизни») — 157 подписчиков и чуть более трех тысяч просмотров. В официальном чате в Telegram — 410 участников, которые могут переговариваться между собой.

Страница Анна Анатольевны в «Википедии» была создана еще в 2016 году — последняя принятая правка гласит о 30 тысячах подписей, хотя сама претендент не так давно говорила о более ста тысячах.

Александр Лукашенко



Фото: Reuters

Деятельность Александра Лукашенко как действующего президента Беларуси освещается на специальном сайте . И хотя в соцсетях созданы десятки аккаунтов на имя главы государства, но среди них нет ни одного подлинного.

Так, в 2016-м Александр Лукашенко говорил , что «страничка у меня в интернете есть — чисто официальная. В соцсетях вообще не сижу». А в 2018-м, отвечая на вопрос студентов БГУКИ, не хочет ли президент завести себе аккаунт в Instagram, сказал, что для него это будет большая ответственность. «Там же будет даже не тысяча обращений, просмотров, заявлений… Вы же будете писать с расчетом на общение с президентом», — произнес глава государства, после чего с сожалением констатировал, что из-за своей занятости не сможет отвечать каждому подписчику, а поручать это своим помощникам он не хочет. По его мнению, поступить так будет нечестно.

«Поэтому я воздерживаюсь от этого, зная, что я не осилю, не смогу отвечать на все запросы и ваши вопросы. Вот у меня такие терзания и рассуждения. Поэтому я не тороплюсь это делать. Но сайт президента же есть. Чего вы не пишете туда?» — поинтересовался Александр Лукашенко у участников встречи.

Однако новости про главу государства есть в Telegram-канале « Республика Беларусь » — в описании сказано: «Объективно и информировано о ситуации в Республике Беларусь. Против fake news». У канала 802 подписчика.

Менее формальный канал в Telegram — « Пул Первого » (в описании говорится, что здесь можно увидеть «то, что не покажут по телевизору. Хотя могли бы»). На него подписаны 28 657 человек.

Разумеется, у президента есть своя страница на «Википедии», где самая ранняя правка датирована 2004 годом.

Светлана и Сергей Тихановские



Фото: Сергей Комков, TUT.BY

В процессе подготовки этого материала стало известно , что Светлана Тихановская заявила, будто ей поступают угрозы относительно дальнейшего продолжения участия в предвыборной гонке, и она «пока не решила, что делать».

Безусловно, самый популярный проект Сергея Тихановского, который принес ему популярность, — это блог «Страна для жизни». YouTube-канал был создан 11 марта 2019 года, и сейчас у него суммарно более 30 миллионов просмотров и 237 тысяч подписчиков (что не очень много для белорусских блогеров, так, у Влада Бумаги 19,6 миллиона подписчиков, у Макса Коржа — 907 тысяч, а у NEXTA — 416 тысяч).

У Сергея есть страничка во « ВКонтакте » (2295 друзей) и в Facebook (1787 подписчика) с одинаковым контентом — ссылки на канал, интервью, а также недавний пост в поддержку блогера Владимира Неронского, который находится в ИВС в Слуцке; последняя запись датирована 29 мая. Еще есть личная страница в « Одноклассниках », но, судя по ее виду, она давно заброшена.

А вот Instagram-аккаунт отличается большей активностью. Во-первых, там 54,7 тысячи подписчиков. А во-вторых, на этой платформе освещается ход сбора подписей за Светлану Тихановскую, которая после отказа ЦИК зарегистрировать Сергея подала документы на свое имя.



Фото: Наша Нiва, Надежда Бужан.

У Светланы есть Facebook — но чтобы получить доступ к большей части постов, нужно добавить ее в друзья. В принципе, личные аккаунты супругов не так важны, как профили проекта «Страна для жизни», где и публикуются все самые важные новости. Так, в одноименном Telegram-канале — более 52 тысяч подписчиков, в Facebook — 3114. И плюс к этому запущен сайт в поддержку Сергея.

Также есть общий Telegram-канал — 52 561 подписчик — и множество региональных каналов вроде « Жлобин для жизни » (более тысячи подписчиков), «Гомель для жизни» (около 500 подписчиков) или « Гродно для жизни » (почти 800 участников).

У Сергея Тихановского есть страница в «Википедии» — она была создана 22 мая 2020 года. У Светланы страницы нет.

Валерий Цепкало



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

У Валерия Цепкало есть сайт со словами «Манифест новой Беларуси» в шапке, где можно прочесть мысли претендента на пост президента, например, о том, как сделать белорусов хозяевами на своей земле.

Все профили, чаты и сообщества в поддержку Валерия Вильямовича собраны здесь (там же — карта пикетов и форма для волонтеров). Разве что отсутствует ссылка на TikTok (почти 2900 подписчиков), где публикуются отрывки из интервью или выступлений претендента.

Узнать про ход кампании, найти ссылки на стрим или свежие интервью можно на страницах Валерия Цепкало в Facebook (чуть менее 1800 подписчиков), « ВКонтакте » (86 друзей), « Одноклассниках » (259 друзей), а также в Instagram (40,9 тысяч подписчиков, хотя профиль появился всего месяц назад) и Twitter (4545 читателей). На последней платформе Валерий Вильямович даже запустил что-то вроде пресс-конференции — каждый может задать в комментариях к посту вопрос, а Валерий Цепкало обещает ответить на семь из них, что наберут больше всего лайков до 17 июня.

Первое видео на YouTube-канале претендента появилось три недели назад — это был рассказ Валерия Цепкало о себе. Теперь там 18 роликов с ответами на вопросы, записи пресс-конференции и встреч с людьми — 11,4 тысячи подписчиков, более 308 тысяч просмотров.

И, конечно, есть каналы в Telegram (4242 участника, которые читают новости о ходе сбора подписей) и чат в Viber (1247 участников, которые могут переговариваться между собой).

Статья в «Википедии» была создана в 2010 году, когда Валерий Цепкало еще работал директором Парка высоких технологий.

Сергей Черечень

Пожалуй, самые неформальные соцсети — у Сергея Черечня. Например, в своем TikTok (2608 подписчиков) он разместил шутливое видео, где находил за диваном пачки долларов (отсылка к обыску дачи Сергея Тихановского ), или же короткий ролик, где четыре девушки, с которыми Сергей Черечень пришел в ЦИК 20 мая, шагают под музыку из сериала «Бригада».

Официальная информация, программа, ссылки на интервью есть на сайте претендента, а также в Facebook (подписаны 880 человек), « ВКонтакте » (3223 подписчика), « Одноклассниках » (6933 участника).

Но, в целом, на его странице в Instagram (20,4 тысяч подписчиков) могут спокойно соседствовать отрывок из интервью и кадры с вечернего концерта на столичной Зыбицкой.

Telegram (439 подписчиков), скорее, служит агрегатором новостей — там есть как ссылки на интервью различным СМИ, так и публикации в TikTok и Instagram.

YouTube-канал появился месяц назад — там семь роликов, 299 подписчиков и более 71 тысячи просмотров. На этой платформе не проводятся прямые эфиры — здесь представлены записанные ролики с мыслями про общественно-политическую обстановку в стране или советами вроде «Как правильно собирать подписи».

Страница Сергея Черечня в «Википедии» пока не создана — есть лишь форма с заголовком.