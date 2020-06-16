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«Не подпишусь даже за миллион»: блогеры сняли видео, как собирают подписи за Лукашенко на Зыбицкой

16.06.2020 15:04 — Разное | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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Минчане, которые совсем недавно успели снять видео, как ходят по городу и собирают подписи за выдвижение действующего президента на шестой срок, опять взялись за старое. Они выпустили новый ролик на ту же тему. Но только на сей раз парни гуляли по Зыбицкой – и уже здесь со скрытой камерой приставали к людям с просьбами подписаться за Лукашенко.

Блогеры бродили по тусовочной улице в майках с принтом государственного флага и портретом президента в руках. Свой лук они называют образом «застабилов». Как бы убедительно парни ни призывали поддержать Лукашенко, подавляющее большинство прохожих (свыше 80%) наотрез отказалось оставлять подписи. Люди объяснили это по-разному. Кто-то, например, сказал, что на работе уже заставили подписаться, а кто-то признался, что не сделает этого «даже за миллион».

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Минчане, которые совсем недавно успели снять видео, как ходят по городу и собирают подписи за выдвижение действующего президента на шестой срок, опять взялись за...
 
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