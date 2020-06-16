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Лукашенко об экономике и пандемии: Жить можно. Расслабляться ни в коем случае нельзя
Источник материала: Myfin
«Жить можно. Надо только чтобы побыстрее вышли все из этой пандемии. Потому что экономика экспортно ориентированная. Чем быстрее откроется мир после этой болезни, тем лучше будет для Беларуси», - подчеркнул президент.
Вместе с тем глава государства отметил, что есть интерес в мире и к белорусскому опыту. «То ли Всемирный банк… Сначала мы договаривались, чтобы они нам оказали поддержку где-то $90 млн, сейчас посмотрели: интересный опыт Беларуси, дайте нам опыт, мы готовы вас профинансировать аж под $300 млн. Это же достояние всего мира. Пускай смотрят, как мы работаем», – сказал Александр Лукашенко.
«Такая ситуация. Ни в коем случае нельзя расслабляться», – добавил белорусский лидер.
Что это значит?
Белорусская экономика
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