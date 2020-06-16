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ГАИ проводит декаду «Градус аварийности»

16.06.2020 — Разное | Полесская правда  
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Источник материала: Полесская правда

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ГАИ проводит декаду «Градус аварийности»
В ряде районов области отмечается рост числа дорожных аварий по вине нетрезвых водителей. За истекший период текущего года на дороге их участием произошло 25 ДТП, в которых 9 человек погибли, 23 – получили травмы различной степени тяжести. Об этом корреспонденту pinsknews.by сообщили в УГАИ УВД Брестского облисполкома.

С целью профилактики и предупреждения ДТП с участием нетрезвых водителей с 15 по 30 июня Госавтоинспекция проводит декаду «Градус аварийности».

За управление транспортным средством лицом, находящимся в состоянии алкогольного опьянения или в состоянии, вызванном потреблением наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов, токсических или других одурманивающих веществ, либо передачу управления транспортным средством такому лицу, а равно отказ от прохождения в установленном порядке проверки (освидетельствования) на предмет определения состояния алкогольного опьянения либо состояния, вызванного потреблением наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов, токсических или других одурманивающих веществ предусматривается ответственность в виде наложения штрафа в размере от 50 до 100 базовых величин с лишением права управления транспортными средствами сроком на три года.

Как отметили в ГАИ, согласно проекту нового КоАП Республики Беларусь наказание за пьяную езду ужесточится: для лиц, которые управляют авто в состоянии алкогольного опьянения, при наличии абсолютного этилового спирта в крови или выдыхаемом воздухе в концентрации до 0,8 промилле включительно предусмотрено наложение штрафа в 100 базовых величин с лишением права управления транспортными средствами сроком на 3 года. Свыше 0,8 промилле – штраф в размере 200 базовых величин с лишением на 5 лет. Уголовная ответственность устанавливается за:

  • повторное совершение указанного правонарушения в течение года после наложения административного взыскания;
  • совершение ДТП в состоянии алкогольного опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека либо причинение тяжкого телесного повреждения.

Важно не оставаться безучастными к складывающейся обстановке каждому человеку. Если вы знаете или предполагаете, что за рулем транспортного средства движется нетрезвый водитель, набирайте «102».

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