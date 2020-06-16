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Они «поженились» 16 лет назад и расстались. А теперь пара встретилась благодаря шутке

16.06.2020 15:32 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Парень с грустью рассказал о том, что вот уже 16 лет не видел свою «супругу». Эта история стала такой популярной, что «жена» нашлась.

Как сообщает BuzzFeed, 20-летний британец Джек Каллоу поделился своей историей в Twitter. Студент вспомнил, что когда ему было 4 года, он выступил в роли мужа на шуточной свадьбе. Его невестой была девочка по имени Рена Ютла.

Они «поженились» 16 лет назад и расстались. А теперь пара встретилась благодаря шутке
Фото: twitter.com/Jxck_C 

«Итак, я женился ещё в детском саду. Я не видел свою жену 16 лет, неудивительно, что у меня есть проблемы с обязательствами», – написал Каллоу, сопроводив свои слова четырьмя фотографиями с шуточной церемонии.

Они «поженились» 16 лет назад и расстались. А теперь пара встретилась благодаря шуткеФото: Jack Callow 

Пользователи соцсетей были очень растроганы историей Джека и начали активно делиться этой новостью. Вскоре грустные слова парня достигли его «супруги». Каллоу был поражён, как быстро удалось найти Ютлу.

Они «поженились» 16 лет назад и расстались. А теперь пара встретилась благодаря шутке
Фото: twitter.com/Jxck_C 

21-летняя Рена сказала, что тоже помнит ту свадьбу, и это было довольно мило. Увидев фотографии того дня, девушка не смогла сдержать смех. Родственники «жены» Джека тоже были приятно удивлены этой историей.

«Мой папа определённо гордится моими пятью минутами славы. Он позвонил всем своим друзьям и отправил им ссылку, чтобы они тоже увидели это», – рассказала Ютла.

Они «поженились» 16 лет назад и расстались. А теперь пара встретилась благодаря шутке
Фото: instagram.com/rkjutla_ 

Когда пара нашла друг друга, пользователи соцсети вынесли свой вердикт – женитесь! Однако Каллоу сказал, что для него это просто приятные воспоминания. Сейчас парень уже встречается с другой девушкой.

Они «поженились» 16 лет назад и расстались. А теперь пара встретилась благодаря шутке
Фото: twitter.com/Jxck_C 

Кстати, ранее мы рассказывали менее трогательную, но более драматичную историю об отношениях. Девушка после расставания с парнем проливала слёзы несколько дней, а затем решила отомстить.

Вот только страдать она заставила соседей своего бывшего молодого человека – здесь подробности.

Люди в материале: Джек Каллоу, Jack Callow, Рена Ютла, Rena Jutla

 
Теги: Новости
 
 
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Парень с грустью рассказал о том, что вот уже 16 лет не видел свою «супругу». Эта история стала такой популярной, что «жена» нашлась. Как сообщает BuzzFeed, 20-летний...
 
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