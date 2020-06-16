|
Пятерку лучших голов прошедшего тура назвала Белорусская федерации футбола
Источник материала: ОНТ
Определены лучшие голы прошедшего тура, в Федерации футбола назвали пятерку самых эффектных.
В рейтинг вошло взятие ворот «Руха» нападающим «Витебска» Ионом Николаеску, а также дальний удар полузащитника брестского «Динамо» Сергея Кислякаю, мячи Максима Скавыша, Валерия Жуковского и Евгения Шикавки. Позже будет объявлен победитель в номинации лучший гол тура.
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Определены лучшие голы прошедшего тура, в Федерации футбола назвали пятерку самых эффектных. В рейтинг вошло взятие ворот «Руха» нападающим «Витебска» Ионом...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)