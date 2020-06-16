Пятерку лучших голов прошедшего тура назвала Белорусская федерации футбола

Источник материала: ОНТ

Определены лучшие голы прошедшего тура, в Федерации футбола назвали пятерку самых эффектных.

В рейтинг вошло взятие ворот «Руха» нападающим «Витебска» Ионом Николаеску, а также дальний удар полузащитника брестского «Динамо» Сергея Кислякаю, мячи Максима Скавыша, Валерия Жуковского и Евгения Шикавки. Позже будет объявлен победитель в номинации лучший гол тура.

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