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Это на оздоровление: учителям выплатят по 0,5 оклада
Источник материала: Myfin
Постановлением установлена единовременная выплата на оздоровление при уходе в трудовой отпуск педагогическим работникам, которым устанавливаются нормы часов педагогической нагрузки за ставку, бюджетных организаций и иных организаций, получающих субсидии, работники которых приравнены по оплате труда к работникам бюджетных организаций, из расчета 0,5 оклада с учетом педагогической нагрузки.
Размеры, порядок и условия осуществления единовременной выплаты на оздоровление определяются согласно положениям, утверждаемым руководителями организаций.
Что это значит?
Учителя при уходе в отпуск получат доплату в размере 0,5 оклада.
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Белорусским педагогам выплатят 0,5 оклада при уходе в отпуск. Такая норма содержится в постановлении Совета Министров от 15 июня 2020 г. 342.
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