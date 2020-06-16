Это на оздоровление: учителям выплатят по 0,5 оклада

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Постановлением установлена единовременная выплата на оздоровление при уходе в трудовой отпуск педагогическим работникам, которым устанавливаются нормы часов педагогической нагрузки за ставку, бюджетных организаций и иных организаций, получающих субсидии, работники которых приравнены по оплате труда к работникам бюджетных организаций, из расчета 0,5 оклада с учетом педагогической нагрузки.

Размеры, порядок и условия осуществления единовременной выплаты на оздоровление определяются согласно положениям, утверждаемым руководителями организаций.

Что это значит?

Учителя при уходе в отпуск получат доплату в размере 0,5 оклада.