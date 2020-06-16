|
Природные пожары в США: идет эвакуация жителей
Источник материала: ОНТ
Природные пожары в Калифорнии и Аризоне подбираются к жилым домам.
Сильный ветер раздувает пламя с невероятной скоростью. Площадь пожара пока не так велика – 160 гектаров, но огонь слишком близко подобрался к людям. Идет эвакуация жителей. На юге Калифорнии самая сложная ситуация складывалась в районе города Сан-Луис-Обиспо. Причины возгорания устанавливаются.
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Природные пожары в Калифорнии и Аризоне подбираются к жилым домам. Сильный ветер раздувает пламя с невероятной скоростью. Площадь пожара пока не так велика – 160...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)