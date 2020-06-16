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Природные пожары в США: идет эвакуация жителей

16.06.2020 16:08 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Природные пожары в США: идет эвакуация жителей

Природные пожары в Калифорнии и Аризоне подбираются к жилым домам. 

Сильный ветер раздувает пламя с невероятной скоростью. Площадь пожара пока не так велика – 160 гектаров, но огонь слишком близко подобрался к людям. Идет эвакуация жителей. На юге Калифорнии самая сложная ситуация складывалась в районе города Сан-Луис-Обиспо. Причины возгорания устанавливаются. 

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Природные пожары в Калифорнии и Аризоне подбираются к жилым домам.  Сильный ветер раздувает пламя с невероятной скоростью. Площадь пожара пока не так велика – 160...
 
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