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Наркоконтроль уничтожил более гектара мака в Мядельском районе

16.06.2020 17:22 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Более гектара мака, содержащего наркотическое вещество, уничтожили в Мядельском районе, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Наркоконтроль уничтожил более гектара мака в Мядельском районе

Сотрудники наркоконтроля обнаружили поле дикорастущего растения вблизи деревни Шиковичи на берегу озера Баторино. Было скошено и уничтожено около 950 килограммов цветов.

Наркоконтроль уничтожил более гектара мака в Мядельском районе

Кстати, за незаконную культивацию наркосодержащих растений предусмотрена административная ответственность со штрафом до 540 рублей. А вот выращивание влечет уголовную ответственность.

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Новости Беларуси. Более гектара мака, содержащего наркотическое вещество, уничтожили в Мядельском районе, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. ...
 
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