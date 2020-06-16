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Кого из беларуских блогеров любят цитировать в прессе и соцсетях

16.06.2020 17:20 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

Украинская система мониторинга Looqme по заказу marketing.by провела тестовый анализ цитируемости белорусских блогеров в СМИ и соцсетях Беларуси.

Оценивалась упоминаемость нескольких блогеров с различными аудиториями и разным характером контента. Среди них — Влад Бумага, Максим Пушкин, Юлия Годунова, Денис Блищ, Анна Бонд, koko.by, а также городской активист Антон Мотолько и политический блогер NEXTA, пишет marketing.by

Цель исследования — отследить уровень цитируемости блогеров в СМИ, как показатель популярности у аудитории, медийности и возможном влиянии персон на определенные сообщества.

Команда Looqme исследовала цитируемость блогеров на протяжении второго полугодия 2019 года.

2/3 всех упоминаний в СМИ посвящены NEXTA. Такое количество блогер получает за счет социально-значимых или политических тем.

В материалах информагентств упоминания есть у NEXTA, Влада Бумаги, Анны Бонд, Максима Пушкина, koko.by, Юли Годуновой.

В прессе говорили о Владе Бумага (о получении бриллиантовой кнопки и популярности с большим количеством подписчиков) и Анне Бонд (упоминание о проекте «Уступи место «скорой помощи»).

Из всего количества публикаций:

54% — это информационно-новостные сайты;

37% — консолидаторы/агрегаторы;

3% — общественнополитические;

1% — нишевые (маркетинг/PR, авто-мото, спорт, теле-радио).

В соцсетях 91% сообщений, посвященных блогерам, – это комментарии. Также блогеры могут упоминать и других блогеров в своих постах. В постах и репостах больше всего упоминаний для всех блогеров в социальной сети facebook – 32%, если добавить и упоминания в комментариях – больше всего упоминаний на youtube – 76%.

Стоит обратить внимание, что у каждого блогера свой источник наибольшей упоминаемости.

Для NEXTA – это facebook + ok.ru, для Антона Мотолько – twitter, для Влада Бумаги – instagram + vk + youtube, для Анны Бонд – facebook + instagram, для Дениса Блища — ok.ru + talks.by, для Максима Пушкина – facebook+twitter, для koko.by – instagram, для Юлии Годуновой – instagram + facebook.

 
 
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Украинская система мониторинга Looqme по заказу marketing.by провела тестовый анализ цитируемости белорусских блогеров в СМИ и соцсетях Беларуси.
 
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