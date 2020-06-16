Появился лёгкий способ, как бесплатно оформить подписку YouTube Premium

Источник материала: KYKY

Теперь в Беларуси владельцы премиальной линейки смартфонов Samsung Galaxy S20, S20+, S20 Ultra, Galaxy Z Flip или Galaxy Fold могут оформить целых четыре месяца бесплатной подписки YouTube Premium. Эта акция касается и других устройств Samsung предыдущих поколений, правда, для обладателей таких гаджетов бесплатная подписка продлится чуть меньше по времени, два месяца.

Что нужно сделать?

Получить подписку – крайне просто. Для этого следует открыть приложение Youtube, где система предложит выбрать тип устройства и модель смартфона, – и в два клика завершить процесс оформления.

Что даёт YouTube Premium?

Вот его главные преимущества:

никакой рекламы внутри контента;

возможность просмотра видео в режиме оффлайн;

фоновое воспроизведение контента;

YouTube Music Premium;

YouTube Originals.

Что ещё?

Это не первое сотрудничество Samsung и Google. Один из главных флагманов 2020 года Samsung Galaxy Fold создавался в партнерстве с Google. Софт для «сгибаемого» смартфона разрабатывали так, чтобы пользователь мог одновременно запускать на дисплее сразу несколько часто используемых приложений вроде Facebook, Twitter, VSCO и другие.

Один из сервисов Samsung и Google – система защиты и сохранения личных данных Knox. Специально созданная платформа бережет данные от любого рода вирусных атак и взломов, помещая их в отдельную область памяти устройства. Выходит, только владелец способен достать собственные данные. Поэтому даже при потере устройства вся информация останется в безопасности. А еще перенос данных с одного устройства на другое проходит буквально в два шага. Все благодаря наличию учетной записи Google, а она не требует постоянного подтверждения регистрации, как в других ОС.

Обложка: Hanne Zaruma.

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