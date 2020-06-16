ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Появился лёгкий способ, как бесплатно оформить подписку YouTube Premium

16.06.2020 18:10 — Разное | KYKY  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: KYKY

>

Теперь в Беларуси владельцы премиальной линейки смартфонов Samsung Galaxy S20, S20+, S20 Ultra, Galaxy Z Flip или Galaxy Fold могут оформить целых четыре месяца бесплатной подписки YouTube Premium. Эта акция касается и других устройств Samsung предыдущих поколений, правда, для обладателей таких гаджетов бесплатная подписка продлится чуть меньше по времени, два месяца.

Что нужно сделать?

Получить подписку – крайне просто. Для этого следует открыть приложение Youtube, где система предложит выбрать тип устройства и модель смартфона, – и в два клика завершить процесс оформления.

Что даёт YouTube Premium?

Вот его главные преимущества:

  • никакой рекламы внутри контента;
  • возможность просмотра видео в режиме оффлайн;
  • фоновое воспроизведение контента;
  • YouTube Music Premium;
  • YouTube Originals.

Что ещё?

Это не первое сотрудничество Samsung и Google. Один из главных флагманов 2020 года Samsung Galaxy Fold создавался в партнерстве с Google. Софт для «сгибаемого» смартфона разрабатывали так, чтобы пользователь мог одновременно запускать на дисплее сразу несколько часто используемых приложений вроде Facebook, Twitter, VSCO и другие.

Один из сервисов Samsung и Google – система защиты и сохранения личных данных Knox. Специально созданная платформа бережет данные от любого рода вирусных атак и взломов, помещая их в отдельную область памяти устройства. Выходит, только владелец способен достать собственные данные. Поэтому даже при потере устройства вся информация останется в безопасности. А еще перенос данных с одного устройства на другое проходит буквально в два шага. Все благодаря наличию учетной записи Google, а она не требует постоянного подтверждения регистрации, как в других ОС.

Обложка: Hanne Zaruma.

ООО «Самсунг Электроникс Рус Компани»
ИНН 7703608910

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Теперь в Беларуси владельцы премиальной линейки смартфонов Samsung Galaxy S20, S20+, S20 Ultra, Galaxy Z Flip или Galaxy Fold могут оформить целых четыре месяца бесплатной подписки YouTube...
 
Новости дня
Новости разные
 
Кого из беларуских блогеров любят цитировать в прессе и соцсетях
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

15.06.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
16.06.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика