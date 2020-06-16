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На северо-востоке Бразилии из-за дождей прорвало дамбу. Жителей срочно эвакуируют

16.06.2020 17:54 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Бразилии. На северо-востоке Бразилии эвакуировали свыше тысячи жителей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На северо-востоке Бразилии из-за дождей прорвало дамбу. Жителей срочно эвакуируют

Причина – масштабные наводнения. Из-за сильных дождей в регионе прорвало дамбу. Потоки воды сносят всё на своём пути: затоплено несколько населённых пунктов. Серьёзный ущерб нанесён сельскохозяйственным угодьям.

На северо-востоке Бразилии из-за дождей прорвало дамбу. Жителей срочно эвакуируют

В регион направлены спасательные бригады. Местных жителей размещают во временных центрах. Информации о пострадавших и возможных жертвах пока не поступало.

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Новости Бразилии. На северо-востоке Бразилии эвакуировали свыше тысячи жителей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Причина – масштабные наводнения....
 
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