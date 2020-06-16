«Скоро сделаю заявление». Хабиб оставил интригующее сообщение о своем будущем

Источник материала: Tut.by

Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов оставил загадочное сообщение в своем Instagram.



Фото: Reuters

Хабиб разместил фото с двумя бойцами, своим братом Абубакаром и Зубайрой Тухуговым, написав, что «эти двое хотят все лето пахать и вернуться в сентябре, а на счет своего будущего я скоро сделаю заявление».

Напомним, что следующий бой Хабиб должен провести 19 сентября на UFC 253 против Джастина Гэтжи.