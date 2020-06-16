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«Скоро сделаю заявление». Хабиб оставил интригующее сообщение о своем будущем
Источник материала: Tut.by
Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов
Хабиб разместил фото с двумя бойцами, своим братом Абубакаром и Зубайрой Тухуговым, написав, что «эти двое хотят все лето пахать и вернуться в сентябре, а на счет своего будущего я скоро сделаю заявление».
Напомним, что следующий бой Хабиб должен провести 19 сентября на UFC 253 против Джастина Гэтжи.
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Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов оставил загадочное сообщение в своем Instagram.
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