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«Скоро сделаю заявление». Хабиб оставил интригующее сообщение о своем будущем

16.06.2020 18:52 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов оставил загадочное сообщение в своем Instagram.


Фото: Reuters

Хабиб разместил фото с двумя бойцами, своим братом Абубакаром и Зубайрой Тухуговым, написав, что «эти двое хотят все лето пахать и вернуться в сентябре, а на счет своего будущего я скоро сделаю заявление».

Напомним, что следующий бой Хабиб должен провести 19 сентября на UFC 253 против Джастина Гэтжи.

 
 
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Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов оставил загадочное сообщение в своем Instagram.
 
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