Не выборы - война. Женщины и политики требуют расследовать угрозы в адрес Светланы Тихановской

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- Светлана, как мама, как женщина, я вас поддерживаю и нахожусь на вашей стороне. Сейчас я обращаюсь к правоохранительным органам нашей страны и прошу их помощи в расследовании этого вопиющего случая, - заявила Вероника Цепкало.





солидарна кандидат в президенты-2015 Татьяна Короткевич. - Именно поэтому Беларуси нужна сменяемость власти как гарантия того, чтобы никто не мог злоупотреблять ею. - Я понимаю ваше решение. Оно не подлежит оценке. Каждый нормальный человек в острой ситуации выберет благополучие своих близких и детей, -кандидат в президенты-2015. - Именно поэтому Беларуси нужна сменяемость власти как гарантия того, чтобы никто не мог злоупотреблять ею.



