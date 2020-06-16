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Не выборы - война. Женщины и политики требуют расследовать угрозы в адрес Светланы Тихановской

16.06.2020 16:36 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Вероника Цепкало, супруга претендента в президенты Валерия Цепкало, требует от правоохранительных органов расследовать факты угроз в адрес Светланы Тихановской и ее детей.



Видео обращения в правоохранительные органы появилось в соцсетях.

- Светлана, как мама, как женщина, я вас поддерживаю и нахожусь на вашей стороне. Сейчас я обращаюсь к правоохранительным органам нашей страны и прошу их помощи в расследовании этого вопиющего случая, - заявила Вероника Цепкало. 

- Я понимаю ваше решение. Оно не подлежит оценке. Каждый нормальный человек в острой ситуации выберет благополучие своих близких и детей, - солидарна кандидат в президенты-2015 Татьяна Короткевич. - Именно поэтому Беларуси нужна сменяемость власти как гарантия того, чтобы никто не мог злоупотреблять ею. 

«Светлана снялась из-за угроз в адрес ее семьи и детей. Кампания вместо выборов превращается в войну, где все средства хороши и зависят только от моральных и нравственных ограничений тех, кто их применяет», - написал претендент в  президенты Андрей Дмитриев.
 
 
 
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Вероника Цепкало, супруга претендента в президенты Валерия Цепкало, требует от правоохранительных органов расследовать факты угроз в адрес Светланы Тихановской...
 
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