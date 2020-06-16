|
Не выборы - война. Женщины и политики требуют расследовать угрозы в адрес Светланы Тихановской
Источник материала: Партизан
Вероника Цепкало, супруга претендента в президенты Валерия Цепкало, требует от правоохранительных органов расследовать факты угроз в адрес Светланы Тихановской и ее детей.
- Светлана, как мама, как женщина, я вас поддерживаю и нахожусь на вашей стороне. Сейчас я обращаюсь к правоохранительным органам нашей страны и прошу их помощи в расследовании этого вопиющего случая, - заявила Вероника Цепкало.
- Я понимаю ваше решение. Оно не подлежит оценке. Каждый нормальный человек в острой ситуации выберет благополучие своих близких и детей, -
«Светлана снялась из-за угроз в адрес ее семьи и детей. Кампания вместо выборов превращается в войну, где все средства хороши и зависят только от моральных и нравственных ограничений тех, кто их применяет», -
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Вероника Цепкало, супруга претендента в президенты Валерия Цепкало, требует от правоохранительных органов расследовать факты угроз в адрес Светланы Тихановской...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)