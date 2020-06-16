Землетрясение магнитудой 5,2 произошло в Красном море

Источник материала: ОНТ

Неподалёку от египетского берега Красного моря было зафиксировано землетрясение магнитудой 5,2. Об этом сообщает ТАСС.

Эпицентр стихии расположился на глубине 10 км в 86 км к востоку от Хургады. Подземные толчки почувствовали не только в Хургаде, но и в другом крупном курортном городе – Шарм-эш-Шейхе, расположенном на юге Синайского полуострова.

Сообщается, что толчки были такой силы, что местные жители в панике выбегали из своих домов на улицу. Впрочем, жертв или серьезных разрушений зафиксировано не было.

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