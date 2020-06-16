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Землетрясение магнитудой 5,2 произошло в Красном море

16.06.2020 20:24 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Землетрясение магнитудой 5,2 произошло в Красном море

Неподалёку от египетского берега Красного моря было зафиксировано землетрясение магнитудой 5,2. Об этом сообщает ТАСС.

Эпицентр стихии расположился на глубине 10 км в 86 км к востоку от Хургады. Подземные толчки почувствовали не только в Хургаде, но и в другом крупном курортном городе – Шарм-эш-Шейхе, расположенном на юге Синайского полуострова. 

Сообщается, что толчки были такой силы, что местные жители в панике выбегали из своих домов на улицу. Впрочем, жертв или серьезных разрушений зафиксировано не было. 

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Неподалёку от египетского берега Красного моря было зафиксировано землетрясение магнитудой 5,2. Об этом сообщает ТАСС. Эпицентр стихии расположился на глубине 10 км...
 
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