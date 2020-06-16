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На Сергея Тихановского завели новое уголовное дело

16.06.2020 20:52 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

На политзаключённого, блогера Сергея Тихановского ("Страна для жизни") завели новое уголовное дело — за препятствие выборам, сообщает spring96.org. Ранее председатель ЦИК Лидия Ермошина заявляла, что подала на блогера заявление в Следственный комитет. В его действиях она увидела угрозу для себя.


Сергей Тихановский / Еврорадио​

Речь идёт о статье 191-й УК "Воспрепятствование осуществлению избирательных прав...". Тихановскому грозят общественные работы, или штраф, или исправительные работы — до 2 лет, или ограничение свободы на срок до 3 лет, либо лишение свободы на те же три года.

Тихановский с 29 мая находится за решёткой — его задержали после провокации в Гродно и привезли в Минск. Было возбуждено уголовное дело по факту "организации и подготовки групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок".


16 июня жена Сергея Тихановского Светлана Тихоновская заявила, что она получает угрозы — её заставляют сняться с президентской гонки. Однако она решила не сниматься. "Только так я могу помочь мужу", — заявила потенциальный кандидат в президенты Беларуси.
 
Теги: Гродно, Минск
 
 
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На политзаключённого, блогера Сергея Тихановского ("Страна для жизни") завели новое уголовное дело — за препятствие выборам, сообщает spring96.org. Ранее председатель...
 
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