22-летняя олимпийская чемпионка Липницкая подтвердила, что она беременна

Источник материала: Tut.by

Олимпийская чемпионка Сочи-2014 Юлия Липницкая ждет ребенка. Об этом сначала сообщил основатель информационного агентства «Весь спорт» Андрей Митьков, а затем информацию подтвердила и сама спортсменка.



Фото: Reuters

— Мы с Владом (Тарасенко, российским фигуристом. — Прим. TUT.BY) должны были сами рассказать об этом событии на одном из каналов, у которого был эксклюзив на эту новость. Но тут вмешался — не понятно зачем и по какому праву — некий господин, с которым в свое время из-за его непорядочности прекратили сотрудничество Юлия Ефимова, Елена Ильиных и Сергей Полунин.

Мы с Владом вместе много лет. Конечно, мы хотели рассказать о беременности спокойно и своевременно. Жаль, что не получилось. Благодарим всех за поздравления и добрые слова, — сказала спортсменка журналисту «Матч ТВ».

22-летняя Липницкая является олимпийской чемпионкой Сочи-2014 в командном турнире. Также россиянка побеждала на чемпионате Европы и брала серебро чемпионата мира.