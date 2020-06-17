Источник материала: Новости Волковыска

В Гродно расследуется уголовное дело, возбужденное по факту повреждения официального документа.

Накануне инцидента 43-летний подозреваемый повздорил со своими родственниками, и на скандалиста вызвали милицию. Выяснилось, что мужчина во время конфликта разбил телефон своего брата.

В итоге на правонарушителя составили два протокола, в том числе за умышленное повреждение имущества. Для ознакомления с материалами проверки он пришел в опорный пункт.

– Внезапно мужчина без объяснений разорвал административный протокол, а потом всячески пытался оправдать себя. К примеру, утверждал, что из-за плохого зрения не видел, какой именно документ уничтожает, – рассказал Павел Лопато, начальник отдела охраны правопорядка и профилактики Ленинского РОВД Гродно.

Теперь гродненцу придется отвечать не только за умышленное повреждение имущества (суд назначил ему штраф в размере 108 рублей), но и понести уголовное наказание.

Согласно ч.1 ст.377 УК Беларуси, фигуранта могут приговорить к лишению свободы максимальным сроком до 2 лет.