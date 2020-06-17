"Белавиа" возобновляет полеты в Брюссель

сообщает БЕЛТА. Такая информация размещена в аккаунте авиаперевозчика в Facebook,БЕЛТА.





В "Белавиа" обращают внимание, что граждане Беларуси могут попасть на территорию Бельгии только по веским причинам. Основания, по которым разрешен въезд в страну, следует уточнять у компетентных органов Бельгии.



