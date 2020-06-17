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"Белавиа" возобновляет полеты в Брюссель
Источник материала: Партизан
Авиакомпания "Белавиа" сегодня возобновляет полеты по маршруту Минск - Брюссель - Минск.
Такая информация размещена в аккаунте авиаперевозчика в Facebook,
В "Белавиа" обращают внимание, что граждане Беларуси могут попасть на территорию Бельгии только по веским причинам. Основания, по которым разрешен въезд в страну, следует уточнять у компетентных органов Бельгии.
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Авиакомпания "Белавиа" сегодня возобновляет полеты по маршруту Минск - Брюссель - Минск.
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