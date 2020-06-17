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Выездной приём и прямую телефонную линию в Берёзовском райисполкоме проведет Григорий Шлык

17.06.2020 08:10 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Выездной приём и прямую телефонную линию в Берёзовском райисполкоме проведет Григорий Шлык

Вопросы, которые волнуют людей, должны быть решены! Начисление пенсий и зарплат, качество дорог и услуг ЖКХ, благоустройство – по любому из этих поводов можно обратиться к представителям Администрации Президента.

На этой неделе они проводят выездные приёмы и прямые телефонные линии. Сегодня в Берёзовском райисполкоме жителей выслушает начальник главного управления по работе с обращениями граждан и юридических лиц Григорий Шлык. Ещё два приёма завтра. В Островце его проведёт заместитель главы Администрации Президента Андрей Кунцевич. А жители Миорского района смогут задать вопросы начальнику главного управления кадровой политики Юрию Кривошееву. В пятницу, 19 июня, обращения по телефону и при личной встрече в Слониме будет принимать начальник главного государственно-правового управления Евгений Коваленко.

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Вопросы, которые волнуют людей, должны быть решены! Начисление пенсий и зарплат, качество дорог и услуг ЖКХ, благоустройство – по любому из этих поводов можно...
 
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